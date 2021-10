Nina Rima, la modella “bionica”, diventerà mamma

La modella e influencer Nina Rima presto diventerà mamma e su Instagram ha ringraziato per questo anche il compagno Giuseppe Elio Nolfo

Per Nina Rima la maternità è un sogno che si avvera. La modella e influencer ha annunciato sui social che presto diventerà mamma e ha ringraziato per questo anche il compagno Giuseppe Elio Nolfo: “Ho incontrato la persona giusta, il papà che ho sempre sognato di dare ai miei figli, l’uomo di casa che non ti fa mancare nulla che ti sostiene e ti sta accanto sempre anche quando non può”.

La storia della modella

Poco prima di firmare un contratto con un’agenzia di moda, ad aprile 2017, Nina ebbe un brutto incidente con lo scooter, in cui perse la gamba sinistra. Durante il suo ricovero però, come ricorda la Dire (www.dire.it) non si dette per vinta e iniziò a condividere su Instagram le immagini della sua nuova vita e della sua gamba, arrivando a definirsi la ‘modella bionica’. A raccontare la sua storia è stata anche Chiara Ferragni. Nel giro di poco tempo la sua storia fece il giro della rete, tanto che ad oggi i suoi follower sono più di 94mila.