Green Light è la nuova canzone dei Lacosa

Il terzo singolo dei LACOSA è un brano imprevisto, una sorta di outtake, l’unico episodio che riprende, pur con le dovute differenze, le fascinazioni post punk e new wave proprie di precedenti esperienze. Esce per Dischi Soviet Studio.

LACOSA nasce nel 2018 come percorso musicale di rimeditazione delle esperienze personali dei propri componenti. Spaziando tra sonorità naturali e intimiste, immaginazioni dreamy, ritmi wave, hip hop old school e lo-fi, LACOSA segue il filo conduttore della riflessione sul passato, nella convinzione che le esperienze umane siano tendenzialmente cicliche, ma che sia anche spazio per la discontinuità e la rinascita, traendo forte ispirazione dal mito di Persefone.

“Green Light è pezzo atipico per il repertorio de LACOSA: ispirato dai disturbi dei ritmi circadiani, dalla Dark Wave e, a nostro avviso, anche dalla Dance di Patrick Cowley. Il brano mette in musica una fuga attraverso i pensieri martellanti di una notte insonne fino alla risoluzione momentanea di un’alba improvvisa.“

Green Light è stato registrato interamente da Matteo Marenduzzo al Soviet Studio di Cittadella (Pd) con un REVOX A77 di fine anni 60. Editing ProTools Matteo Marenduzzo.

Mixato e Masterizzato da Matt Bordin all’ Outside Inside Studio Di Volpago Del Montello (Tv). Prodotto da Matteo Marenduzzo e LACOSA.

Testi e musiche: LACOSA.

Cover singolo Luca Lago. Foto band Marta Rosso (Abbazia Sant’Eustachio, Nervesa Della Battaglia, Tv).

LACOSA: Walter Zanon (Voce); Luca Andretta (Basso Fender); Matteo Marenduzzo (Taurus, Sintetizzatori Yamaha); Paolo Trolese (Roland SPD-SX, Piatti Ufip, K)

