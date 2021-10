Turismo: tornano da oggi le Passeggiate Fiorentine

Torna Passeggiate Fiorentine: oltre 200 visite guidate gratuite a musei e giardini storici per famiglie dal 2 ottobre al 5 dicembre 2021

Torna ‘Passeggiate Fiorentine’, l’iniziativa di Fondazione CR Firenze che mira alla promozione dell’arte come un diritto di tutti. Quest’anno il progetto è dedicato alle famiglie più fragili e residenti nelle periferie fiorentine grazie alla collaborazione di ACLI Firenze e ARCI Firenze, due realtà associative importanti che hanno subito duramente gli effetti della crisi pandemica e che hanno una profonda conoscenza della comunità del territorio. Dal 2 ottobre al 5 dicembre 2021 sono a disposizione 208 visite guidate gratuite nei luoghi simbolo dell’arte e della cultura di Firenze: Gallerie degli Uffizi, Galleria dell’Accademia, Giardino di Boboli, Galleria Palatina, Orto Botanico, Giardino Bardini, Palazzo Strozzi, Cappelle Medicee, Museo Nazionale del Bargello, Le Rampe, Museo dell’Opera del Duomo e Battistero. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, nella sede di Fondazione CR Firenze, alla presenza di Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze, Francesco Potestio, Presidente di ACLI Firenze e Jacopo Forconi, Presidente di ARCI Firenze.

L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare le famiglie con bambini e i soggetti fragili ai tesori artistici e culturali di Firenze, grazie a professionisti abilitati del settore turistico e specializzati nell’ambito didattico e divulgativo. Un’occasione unica da una parte per far riscoprire le bellezze del territorio a pubblici che di solito lontani dalle realtà museali fiorentine, e dall’altra per continuare a sostenere il comparto delle guide turistiche che, nonostante la ripresa, ancora risente delle conseguenze negative della pandemia sui flussi dei visitatori. L’esperienza della precedente edizione conferma il grande interesse da parte delle famiglie: tra luglio e settembre 2020, quando l’iniziativa fu lanciata dopo il lockdown, sono stati coinvolti ben 2600 tra bambini e famiglie, grazie a 30 guide turistiche specializzate.

“Forti del successo della precedente edizione dell’iniziativa – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – abbiamo deciso di rinnovare ‘Passeggiate Fiorentine’ come strumento concreto per avvicinare le famiglie fiorentine all’arte e alla cultura. Viviamo in una città che offre tanta bellezza che purtroppo però non riesce a raggiungere i cittadini allo stesso modo. Pensiamo ai tanti bambini e ragazzi delle periferie fiorentine, pensiamo ai loro genitori che difficilmente hanno occasione di visitare un museo o passeggiare in un giardino storico. Con questo progetto siamo noi a stimolarli, offrendo loro una possibilità che abbatte l’ostacolo economico che in molti casi è determinante nell’allontanamento dai luoghi della cultura. Con convinzione portiamo avanti il nostro impegno affinché l’arte sia davvero un bene di tutti, e che tutti possano godere dei benefici generati da chi ne entra a contatto”.

“Siamo molto felici di questa collaborazione e ringraziamo la Fondazione CR Firenze per averci coinvolto – dichiara il presidente di Arci Firenze Jacopo Forconi – Durante la pandemia i Circoli Arci e le Case del Popolo sono stati duramente colpiti e i nostri soci e socie non hanno potuto fruire di tutti i servizi e le attività delle nostre strutture. “Passeggiate fiorentine” è uno splendido modo per ripartire e di farlo coinvolgendo in primis i soggetti più fragili del territorio. Sin dalla nascita della nostra associazione ci siamo rivolti ai soggetti più deboli della società, e anche durante la pandemia le nostre associazioni si sono impegnate per aiutare e sostenere le persone più fragili. Questa iniziativa ha il grande pregio di rendere accessibili percorsi culturali e museali a persone che generalmente avrebbero maggiori difficoltà a fruirne. Speriamo, dunque, che questo progetto possa essere l’inizio di un lungo percorso di collaborazione su questi temi”.

“La pandemia ha fatto emergere in maniera esplicita problematiche già presenti ed ha evidenziato l’importanza fondamentale dei legami comunitari e sociali. Nei nostri circoli viviamo quotidianamente l’esperienza della relazione, dello scambio e della condivisione – afferma Francesco Potestio, Presidente Provinciale Acli Firenze -. La chiusura dei circoli causata dalla pandemia ha interrotto questi legami ed è quindi preziosa ogni opportunità per riaffermare la centralità dei circoli nelle pratiche di partecipazione e protagonismo dei cittadini. Riteniamo fondamentale lavorare alla costruzione dei legami fra i cittadini più fragili e il contesto in cui vivono, in questo caso Firenze con il suo immenso patrimonio artistico. L’iniziative delle Passeggiate Fiorentine offre l’importante opportunità di fruire della bellezza della città, contribuendo a generare consapevolezza e benessere. È inoltre un’occasione per rinforzare la collaborazione fra due realtà associative – Acli e Arci – strutturare e radicate nel territorio”.

Il servizio di visite guidate sarà gratuito su prenotazione, per gruppi con posti limitati, tutti i sabati e le domeniche. Una parte delle visite sarà riservata ai bambini e alle famiglie più fragili, che saranno individuate da Arci Firenze e Acli Firenze all’interno della Città Metropolitana di Firenze. Mentre le restanti avranno dei posti riservati ai soci ACLI e ARCI. Prenotazione obbligatoria da effettuare telefonicamente allo 055 6146853 (lun-ven ore 9-13/14-18). Per informazioni visitare il sito: https://www.fondazionecrfirenze.it/passeggiate-fiorentine/