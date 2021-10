Superenalotto 2 ottobre: debuttano WinBox e Seconda Chance

Superenalotto 2 ottobre 2021: debuttano le nuove vincite WinBox e Seconda Chance legata alle giocate Superstar. Ecco come funzionano

Novità per le vincite al Superenalotto. Introdotte due nuove tipologie di vincita denominate “WinBox 2” e “Seconda Chance”. Il debutto oggi, in occasione del concorso n. 118 del 2 ottobre 2021 e, in via sperimentale, fino al concorso n. 143 del 30 novembre 2021.

Le vincite immediate “WinBox 2”saranno di importo pari a 2 euro, 20 euro, 100 euro e 500 euro, mentre le vincite “Seconda Chance”, a cui si potrà accedere solo se non si sia conseguito alcun premio a punteggio sia al “SuperEnalotto” che al “SuperStar”, saranno di importo pari a 3 euro e 50 euro. Per accedere alle nuove opportunità di vincita non è previsto alcun costo aggiuntivo.

All’estrazione si potrà partecipare inquadrando il QR code presente sulla ricevuta di gioco con l’App SuperEnalotto oppure inserendo il codice a 22 cifre della ricevuta di gioco nell’area dedicata del sito www.superenalotto.it. Le giocate effettuate tramite il canale a distanza partecipano automaticamente all’estrazione dei premi.

WINBOX: COME SI GIOCA

Se giochi online non devi far altro che incrociare le dita perché ogni giocata partecipa automaticamente alle novità di WinBox! Puoi scoprire immediatamente se ti sei aggiudicato il Jackpot o uno dei nuovissimi premi WinBox direttamente sulla tua ricevuta.

Se invece hai giocato in ricevitoria, scopri come partecipare nella nuovissima area WinBox che ti sta già aspettando su tutte le ricevute di gioco SuperEnalotto SuperStar!

QUANTO SI VINCE?

Con WinBox le tue giocate sono ancora più ricche! Infatti, oltre ai premi di SuperEnalotto SuperStar senza aggiungere neanche un centesimo alla tua giocata, potrai vincere:

25€* subito semplicemente confrontando i numeri del Quadrato con quelli delle tue combinazioni (eccetto i numeri SuperStar). Fino a 500€* subito con uno smartphone! Dopo la giocata, inquadra il QR Code sulla ricevuta con la App SuperEnalotto, ferma la trottola e scopri subito se c’è un premio per te. Ma non aspettare troppo: per scansionare il QR Code hai tempo fino alle ore 19:30 del giorno dell’estrazione! Fino a 50€*, dopo l’estrazione. La tua giocata è perdente? Non è finita qui, con WinBox infatti, se hai giocato con SuperStar hai una possibilità in più per vincere: dopo l’estrazione, torna sull’App ufficiale di SuperEnalotto e scopri subito se hai vinto un premio Seconda Chance fino a 50€!

Ricordati che per provare a vincere uno dei premi 2 e 3 dovrai abilitare la tua giocata scansionando il QR Code entro le 19:30 del giorno di estrazione!

In alternativa puoi attivare la tua giocata anche inserendo il codice a 22 cifre della ricevuta di gioco sull’area dedicata del sito In alternativa puoi attivare la tua giocata anche inserendo il codice a 22 cifre della ricevuta di gioco sull’area dedicata del sito www.superenalotto.it