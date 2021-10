Previsioni meteo 2 ottobre 2021: l’autunno fa sul serio

Le previsioni meteo di oggi, sabato 2 ottobre 2021: ultime ore in compagnia del tempo stabile. Nel corso del weekend tornerà il maltempo

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia nelle prossime ore. Il definitivo cedimento dell’alta pressione che ci ha tenuto compagnia per diversi giorni lascia spazio all’arrivo delle perturbazioni atlantiche che in questo weekend inizieranno a far sentire i loro effetti. Nella giornata di oggi avremo tempo variabile, con possibilità di piogge nel corso del pomeriggio sulle regioni centrali. Bel tempo altrove, con temperature in linea con la media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il peggioramento più deciso è atteso tra domani e lunedì quando avremo piogge diffuse sulle regioni del Nord e poi anche del Centro Italia. Il maltempo di stampo autunnale insisterà sulla nostra Penisola almeno fino a mercoledì: ci attendono dunque giornate piovose dopo settimane di sole e caldo fuori stagione.

Intanto per oggi, sabato 2 ottobre 2021, al Nord Italia nuvolosità irregolare al mattino, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi Piemontesi, nessuna variazione attesa altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora precipitazioni sparse sulle Alpi occidentali.

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni centrali. Al pomeriggio attesi rovesci sparsi su Toscana, Umbria e Lazio; variabilità asciutta altrove. In serata tempo del tutto stabile con ancora nuvolosità irregolare; qualche pioggia in nottata sulle coste del Lazio.

In Toscana nuvolosità irregolare al mattino su tutto il territorio, piogge attese nelle ore pomeridiane sparse su gran parte della regione. Fenomeni in esaurimento in serata.

Al mattino cieli per lo più soleggiati sulle regioni peninsulari, nuvolosi sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sparsi su tutti i settori, con fenomeni localmente intensi. Graduale miglioramento in serata con residue piogge sulle zone interne della Sicilia; nuvolosità alternata a schiarite altrove.

In Calabria tempo asciutto al mattino con sole prevalente e possibili addensamenti sui settori meridionali. Peggiora al pomeriggio con piogge sparse e temporali sulla Sila. Fenomeni in esaurimento in serata.

Temperature minime in lieve calo sui versanti Tirrenici del Centro-Nord, in diminuzione altrove. Massime in rialzo sulle regioni Adriatiche, in calo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .