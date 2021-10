“Fuori di qua” è il nuovo singolo di Roberto Casanovi

In rotazione radiofonica e disponibile online su tutte le piattaforme streaming “Fuori di qua”, il nuovo singolo di Roberto Casanovi

Fuori di qua è il nuovo singolo del cantautore comasco Roberto Casanovi, una dolce ballad gonfia di riverberi, un brano di ripartenza e incontro scritto dopo una lunga pausa forzata dal cristallizzarsi del mondo esterno ma in cui è centrale anche il ricordo e l’autoanalisi, prendere fiato e guardarsi alle spalle per capire meglio la propria direzione.

In ogni momento di stasi è importante comprendere la situazione ma soprattutto comprendere la propria storia, una catarsi forse dolorosa ma sicuramente necessaria. Nel video ufficiale curato da Plurale Video la protagonista si perde in sé stessa attraverso alcune azioni quotidiane ma rituali, un esercizio del ricordo che ben esemplifica la resa dei conti che l’autore lancia al sé stesso di ieri per imparare dai propri errori.

Il singolo è presente come bonus track nell’edizione limitata in tape di “Più Della Tua Sola Forma” album rilasciato digitalmente il 12 giugno 2020 e stampato dopo poco più di un anno dalla label Non Ti Seguo Records per la collana Tigersuit Tapes. La prima canzone scritta da Roberto in questo nuovo mondo si ricongiunge così con gli ultimi brani composti prepandemia.