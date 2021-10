Previsioni meteo 1 ottobre 2021: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 1 ottobre 2021: tempo stabile su tutta l’Italia ma temperature in calo e in linea con le medie stagionali

Settembre si è chiuso con condizioni meteo variabili e con temperature massime in calo dopo i picchi caldi che hanno caratterizzato gran parte del mese. La giornata di oggi non vedrà grandi variazioni, e ottobre inizierà sulla stessa falsariga: il tempo risulterà stabile da Nord a Sud, con isolati rovesci solo all’estremo Sud e zone interne appenniniche. Il calo termico proseguirà anche oggi, grazie ad una ventilazione da Nord-Est che riporterà gradualmente le temperature verso valori prossimi alle medie del periodo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il fine settimana trascorrerà con clima in prevalenza stabile. Sembra ormai confermato un deciso peggioramento di stampo autunnale a partire da lunedì, quando una saccatura nord-atlantica porterà piogge anche intense soprattutto al Nord e al Centro. A seguire, anche i restanti giorni della prossima settimana si preannunciano perturbati.

Intanto per oggi, venerdì 1 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge in Piemonte. Al pomeriggio bel tempo su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti al Nord-Ovest e settori alpini. In serata deboli piogge sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati su tutte le regioni centrali. Al pomeriggio nessuna variazione con prevalenza di cieli sereni e poco nuvoloso su Basso Lazio e rilievi Abruzzesi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile nel corso dell’intera giornata con sole prevalente al mattino su tutti i settori; nel pomeriggio il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite alternate a locali addensamenti specie sui settori interni. Qualche nube anche in serata, ma sempre senza fenomeni di rilievo.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulla Sicilia sud-orientale. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali nelle zone interne e sulla Sicilia, asciutto sui restanti settori. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge in Sicilia.

In Calabria locali piogge al mattino sulla costa meridionale, asciutto sui restanti settori; al pomeriggio piogge o temporali interesseranno le zone interne della regione per poi esaurirsi nelle ore serali.

Temperature minime in aumento su Sardegna e Nord-Ovest, in calo altrove; massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .