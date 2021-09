Previsioni meteo 23 settembre 2021: estate settembrina nel weekend

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 23 settembre 2021: bel tempo su tutta l’Italia con il ritorno dell’anticiclone nordafricano che nel fine settimana regalerà caldo fuori stagione

L’autunno è iniziato ma in Italia si registrano condizioni meteo che nelle prossime ore tenderanno più all’estate. La causa è un robusto anticiclone di matrice nordafricana che dalla giornata di oggi si estenderà verso la nostra Penisola. Il clima risulterà dunque asciutto da Nord a Sud, con giornate soleggiate attese anche nei prossimi giorni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino al prossimo weekend il tempo risulterà stabile, con temperature massime in aumento e punte superiori ai +35° soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori. I grafici mostrano invece ancora incertezza sull’evoluzione del finale del mese. A contendersi lo scettro, infatti, sono ancora l’alta pressione e un nucleo di bassa pressione che potrebbe portare piogge e temporali.

Intanto per oggi, giovedì 23 settembre 2021, al Nord Italia giornata del tutto stabile al settentrione: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora velature in transito. In serata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni sulle regioni del nord.

Al Centro al mattino tempo stabile con velature in transito sulle regioni Adriatiche, soleggiato su quelle Tirreniche. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli velati su tutte le regioni. In serata assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

In Toscana ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su tutto il territorio, nubi sparse al pomeriggio senza fenomeni di rilievo. In serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni del Sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi; locali piogge sulla Sicilia orientale. Al pomeriggio instabilità attesa sulle zone interne della Sicilia e della Sardegna, bel tempo altrove. In serata assenza prevalente di nuvolosità, eccetto qualche addensamento insistente sulla Sicilia.

In Calabria ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su gran parte della regione, locali addensamenti sui settori meridionali ove nel pomeriggio non si escludono piogge. In serata il tempo sarà asciutto su tutti i settori con cieli sereni.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.