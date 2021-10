“Mammamia” è la nuova canzone dei Maneskin

I Måneskin annunciano una nuova canzone: “Mammamia”. La band lancia anche un form per partecipare al listening party globale e ascoltare il pezzo in anteprima

I Måneskin non si fermano un attimo e annunciano l’arrivo di una nuova canzone. Si intitola “Mammamia”, tutto attaccato, e sarà disponibile dall’8 ottobre. Un brano inedito che, con tutta probabilità, anticipa quello che sarà il prossimo progetto discografico della band.

D’altronde, quest’anno Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno lanciato “Teatro d’Ira Vol. 1” e anticipato che il lavoro avrebbe avuto un seguito. Per festeggiare “Mammamia”, il gruppo ha anche organizzato un maxi listening party globale. Per partecipare basta compilare un form che si trova dopo aver fatto il presave o il preadd del pezzo. L’appuntamento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è per il giorno prima dell’uscita.