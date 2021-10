Al QUID di Roma tornano i concerti dal vivo

Parte la stagione della musica, di nuovo al chiuso e in presenza. Al QUID tornano i concerti dal vivo (Live e in Diretta Streaming)

Il ritorno della musica dal vivo al chiuso, è un momento che in tanti aspettavano e le lunghe attese saranno finalmente ripagate. Sul palco del QUID in Via Assisi 117, finalmente tornano i live, con un programma artistico che promette sorprese. Il mese di ottobre 2021 partirà venerdì 1 ottobre alle ore 21.00, con il concerto della Iesaino’ Band, che proporrà un tributo al grande Pino Daniele, grazie alla formazione capeggiata dalla voce di Giulia Maglione, seguita da Andrea Panzera alla chitarra, Andrea Borrelli alla batteria, Umberto De Santis al basso e Fabrizio Boffi alle tastiere e con la voce narrante di Maurizio Yorck.

Non solo live ma anche live streaming, grazie alle serate dal vivo che saranno tutte trasmesse in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale, proprio grazie allo streaming, di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

In programma per le giornate del giovedì, venerdì e sabato, dall’1 fino al 30 ottobre, sono previsti i live di band dedicate a musica d’autore e produzioni inedite, ma anche a grandi protagonisti della disco music, come gli Adika Pongo. Nel programma è presente anche la giovanissima e sofisticata cantautrice Beo, seguita da Beatrice Gatto, passando per le sonorità de I Sospetti, fino al rock e dintorni dei Seconds Reloaded. A questi si aggiungono per esempio LaGrange, complesso composto da esperti musicisti che nel loro personale percorso artistico, hanno suonato accanto a mostri sacri della musica italiana e internazionale, come Claudio Baglioni, Renato Zero, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Sting e a cui seguono le tribute band come i già sopra citati Iesaino’ Band (Tribute Pino Daniele), seguiti da i Fluido Rosa (Tribute Pink Floyd), i Lennon Legend Band (Tribute John Lennon), fino ai Make it Wham (Tribute George Michael) o Galileo (Tribute Queen). Chiudono il giro di omaggi ai grandi nomi protagonisti della musica mondiale, Marco Morandi & Rinominati (Tribute Rino Gaetano) e The BeaTers (Tribute The Beatles), per un mese di ottobre segnato dalla musica dal vivo e dal ritorno dei concerti al chiuso, in presenza e con green pass alla mano, come normativa covid permette.

IL PROGRAMMA DI OTTOBRE 2021

Venerdì 1 Ottobre 2021 > Iesaino’ Band (Tributo a Pino Daniele)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Un tributo davvero speciale quello dedicato all’immenso Pino Daniele, che parte dalla voce Giulia Maglione che riesce ad interpretare i testi del cantautore partenopeo con originalità, ma anche con una profonda conoscenza dello stile vocale del musicista napoletano. La accompagnano Andrea Panzera alla chitarra, Umberto De Santis al Basso, Andrea Borrelli alla batteria e Fabrizio Boffi alle tastiere e con la voce narrante di Maurizio Yorck.; quattro musicisti straordinari, dotati di grande sensibilità musicale, che impreziosiscono il racconto in musica e poesia di Pino Daniele, dagli esordi come cantautore fino al “Napoletan Power” dei primi anni ’80. Un concerto ricco di ritmi e di grandi suggestioni, grazie ad una band capace di suscitare emozioni e rimpianti per un artista che ci ha lasciato troppo presto.

Sabato 2 Ottobre 2021 > Fluido Rosa (Tributo ai Pink Floyd)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Il gruppo nasce nel 1993 come Tribute Band dei Pink Floyd ed è attivo tutt’oggi. I loro concerti hanno girato l’Italia e hanno prodotto nel tempo due CD, dal titolo ‘Live’ e ‘4 Lustri’, quest’ultimo un CD doppio, il primo tra tutte le cover dei Pink Floyd ed il secondo cover dei Beatles, come fossero suonate dei Pink Floyd. È attualmente in lavorazione un nuovo CD da cui alcuni brani saranno eseguiti in anteprima proprio sul palco del Quid. La line-up: Derek Wilson (batteria), Adriano Lo Giudice (basso), Roberta Lombardini (voce), Maurizio Perfetto (chitarre), Gabriele Marciano (voce e chitarra acustica), Cristiana Polegri (sax e voce), Marco Novielli (tastiere e programmazioni), per un appuntamento da non perdere.

Venerdì 8 Ottobre 2021 > Adika Pongo (Disco Music)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Gli Adika Pongo sono una concreta realtà musicale dal 1994, anno in cui leader e fondatore del gruppo era Niccolò Fabi, che di lì a poco sarebbe poi divenuto un cantautore affermato. Da allora la band non si è mai arrestata, portando in giro in Italia e in Europa quella che viene chiamata “Disco Music” (Earth Wind & Fire, Chic, Kool & The Gang, etc.). Dopo i grandi successi dei loro spettacoli live, la Band si propone al pubblico italiano ed internazionale con il loro primo CD “Groovin’ Up” per la prestigiosa etichetta inglese Expansion Records (V° posto nella Uk soul chart). Tra le numerose collaborazioni compaiono Lionel Richie, Norman Jean e Luci Martin (CHIC), Christopher Williams, Leroy Gomez (Santa Esmeralda). Il 9 ottobre 2020 è uscito il loro ultimo singolo “Touch My Heart” in collaborazione con James “D-Train“ Williams (Expansion Records). Gli Adika Pongo sono: Francesca Silvi (voce), Alessio Scialò (tastiere), Costantino Ladisa (sax), Alberto Lombardi (chitarra), Alessandro Benedetti (basso), Andrea Merli (batteria) e Pablo Oliver (percussioni).

Sabato 9 Ottobre > Lennon Legend Band (Tributo a John Lennon)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Il gruppo nasce nel 2006 dalla passione di Antonello Ripepi il quale, dopo un’esperienza ventennale rivolta all’interpretazione canora e musicale dei Beatles portando, insieme ai componenti dello storico gruppo “Apple Pies”, la loro musica in diversi posti del mondo (tra cui Messico, Algeria, Turchia, Slovenia) e dopo aver partecipato ad eventi musicali molto significativi (uno tra tutti nel mitico teatro Adriano a Roma, sia nel 1995 che nel 2005 per i trenta e per i quaranta anni trascorsi da quando ci avevano suonato i Beatles) ha deciso di dare spazio al Beatle John, fonte inesauribile di emozioni. Quale migliore occasione per festeggiare il grande Lennon ed augurargli con la sua musica immortale: Buon compleanno John.

Giovedì 14 Ottobre > I Sospetti (Pop-blues)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Con la musica dal vivo de I Sospetti parte la trasmissione in diretta WebTV dal titolo “Quid Live Studio”, format dedicato alla musica originale, condotto dalla giovane Sueth Greco, rigorosamente trasmessa in diretta su Quid Channel.

Il gruppo affonda il proprio sound nel blues afroamericano e nella tradizione della canzone italiana. I tre giovani ragazzi portano sul palco il loro punto di vista sul mondo attraverso i loro brani inediti, che esplorano le varie influenze musicali che li hanno cresciuti. Grande attenzione viene riservata alla parola, così come all’arrangiamento. Lo stile de I Sospetti è energico, divertente ma fa anche riflettere. Tutti e tre studenti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, le loro ispirazioni sono vaste ed in continua evoluzione. I Sospetti sono: Federico Rubin (chitarra e voce), Simone Ndiaye (basso e tastiere) e Davide Fabrizio (batteria).

Venerdì 15 Ottobre 2021 > Make it Wham (Tributo a George Michael)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Tribute-band ufficiale che dal 1998 esegue i migliori brani del grande George Michael. Dagli WHAM! agli ultimi singoli da solista, il repertorio dell’artista viene proposto mantenendone il sound originale, pur sviluppandolo con nuovi arrangiamenti musicali del gruppo. Nel 2017, grazie alla collaborazione con Michele Montereali e la Listen Corporation, è stato pubblicato un cofanetto contenente DVD e CD tratti da un concerto celebrativo a Roma. La band è composta da: Gerry Duni (voce), Arianna Todero (cori), Emanuele Di Cavio (tastiere e cori), Simone Fiaccavento (chitarra), Marco Polizzi (basso) e Francesco Caprara (batteria).

Sabato 16 Ottobre 2021 > Seconds Reloaded (Rock e dintorni)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Cure, Police, Simple Minds, Duran Duran. Ma anche Cameo, Lenny Kravitz, Michael Jackson e A-ha. Sono questi gli eccelsi ingredienti di una serata pop-rock suonata ad alta quota, grazie alla maestria dei Seconds Reloaded. Anni 80 e 90, con voli pindarici negli anni 70 e fugaci apparizioni nei 2000: basta “sbarbatelli”, lunga vita al “rock âgée”. I Seconds Reloaded sono: Daniele Gizzi (voce e chitarra), Marcello Lardo (chitarra), Umberto De Santis (basso) e Andrea Borrelli (batteria).

Giovedì 21 Ottobre 2021 > Beo (Canzone d’autore)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Beatrice Giliberti, in arte Beo, è una giovane cantautrice romana di origini ungheresi. Classe 2001, ha scelto come proprio nome d’arte la parola Beo, poiché in ungherese Bea si pronuncia con la o al posto della a. Ascolta i Beatles da una vita intera, disegna facce cartonizzate, ama cantare armonizzando le voci. Papà chitarrista e mamma violoncellista, Beo ha coltivato la sua passione studiando al Liceo Musicale di Roma “Farnesina”, suonando la propria musica nei piccoli club romani, arrivando fino agli Home Visit di X-Factor 13. La musica di Beo è cantautoriale ed emotiva, alterna brani in inglese e in italiano, ispirandosi alla scuola italiana di Franco Battiato e Stefano Rosso. Un talento puro, tutto da scoprire.

Venerdì 22 Ottobre 2021 > Galileo (Tributo ai Queen)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Band formatasi nel 2007 con lo scopo di riproporre i grandi successi dei Queen con rispetto, senza cadere nel vortice degli spettacoli copia/incolla tratti da Wembley ’86. Il repertorio del quartetto inglese è vasto e sempre vincente, ed è per questo che i Galileo propongono setlist ricche di sorprese, che spaziano dal primo album omonimo, “Queen” a “Made in heaven”. A supportare la voce del frontman Jordan Trey, il vero punto di forza della band, ci sono Marco Giuliani (chitarra), Dario Sgrò (tastiere), Fabio Pollastri (batteria) e Laura Piccinetti (basso).

Sabato 23 Ottobre 2021 > LaGrange (Rock Blues)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Il progetto LaGrange è un pensiero musicale che fa riferimento ad un vasto periodo storico della musica, non ad un artista specifico. LaGrange suona brani di Morrison, Wonder, Lennon & McCartney, Hendrix, John Lee Hoocker, James Brown e molti altri maestri che hanno lasciato un segno fondamentale nella cultura musicale mondiale. Ovviamente il tutto è stato “rispettosamente“ personalizzato negli arrangiamenti e nell’esecuzione di Claudia Arvati (vocalist che accompagna Claudio Baglioni), accompagnata da Alessandro Pitoni e dalla sapiente chitarra di Massimo Fumanti. Insieme a loro c’è Derek Wilson alla batteria (collabora con tanti mostri della musica, da Antonello Venditti a Sting) e Maurizio Galli (al basso, in forza a Renato Zero). Una band formata da musicisti che, nel loro percorso musicale, hanno collaborato con artisti come Zucchero, Gianni Morandi, Ron, Mia Martini, Fiorella Mannoia, Fabio Concato e tanti altri, dai palcoscenici live alle tante produzioni televisive, per un concerto assolutamente da non perdere.

Giovedì 28 Ottobre 2021 > Beatrice Gatto (Jazz e Nu-soul)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Beatrice Gatto, classe ‘96, nasce in una famiglia di artisti e musicisti e si avvicina alla musica in tenera età. Il suo quartetto composto da Federico Buccini alle tastiere, Guglielmo Molino al basso e Simone Lanzillotti alla batteria, trova le proprie radici in quello che è il panorama musicale moderno. Pur mantenendo strutture e soluzioni armoniche appartenenti al grande mondo della musica Jazz, cerca di unire ad esso le sonorità della musica Nu-soul e del Pop. Eleganza e testi in lingua italiana caratterizzano il sound di questo gruppo, dalla spiccata originalità. Una musica non banale, piena di contaminazioni ma non etichettabile, dolce e carismatica allo stesso tempo. Il 19 Marzo 2021 è uscito il suo primo singolo “Non mi importa” per Jando Music e Via Veneto Jazz ad anticipare il disco.

Venerdì 29 Ottobre 2021 > Marco Morandi & Rinominati (Tributo a Rino Gaetano)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Da più di dieci anni, come una vera missione, i Rinominati vanno in giro per l’Italia portando avanti la musica e il messaggio di Rino Gaetano. Sei professionisti uniti dalla passione per un artista che ha lasciato il segno, che ha lasciato un’eredità di canzoni che i giovanissimi di ogni generazione continuano a riscoprire e ad amare perché risultano sempre attuali, originali, pungenti, fuori dal coro. Un sound che negli anni si è rafforzato fino a diventare prorompente, rinnova i pezzi più conosciuti di Rino ma anche le perle più nascoste del suo repertorio creando un rapporto molto stretto col pubblico. La formazione vede Yuri Carapacchi (batteria), Menotti Minervini (basso), Andrea Ravoni (chitarra elettrica) e Giorgio Amendolara (tastiere). L’arduo compito di affrontare i testi e le melodie è diviso a metà tra la potente e graffiante voce di Federico D’Angeli e quella grintosa ed esperta di Marco Morandi, famoso già dalla nascita per essere il figlio di uno dei cantanti più conosciuti e amati d’Italia, che ha con la musica di Rino e il suo messaggio, ha un legame particolare dovuto anche ad una canzone inedita che qualche anno fa ha avuto il privilegio di cantare.

Sabato 30 Ottobre > The BeaTers (Tributo a The Beatles)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

La leggenda dei Fab4 di Liverpool, il grande fascino della Beatlemania, la musica dei più grandi di sempre, suonata con il cuore e la passione dei maniaci. The BeaTers, in attività dal 2005, con 420.000 fans su Facebook, sono la tribute band dei Beatles più seguita nel mondo, che ha suonato la musica dei Fab Four in più di 600 concerti sui palchi di tutta Italia ed Europa. Strumenti originali e un repertorio che abbraccia tutta la produzione dei Beatles dal 1962 al 1970, compresi b-side e brani meno conosciuti: per rivivere l’esperienza di un concerto live della band che ha creato l’universo musicale che conosciamo oggi ed emozionarsi, ballare e cantare con le canzoni che sono entrate nel cuore, di padre in figlio, a intere generazioni.

MODALITÀ D’INGRESSO

QUID Channel, c/o Pizzeria Frontoni (Evento Live) – Via Assisi 117, Roma (Metro Stazione Tuscolana)

ORARI: Apertura ore 19.30 – Inizio Live ore 21.00 [Cena e Prenotazione Obbligatorie]

INFO: 06 7834 9259