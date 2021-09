Previsioni meteo 30 settembre 2021: piogge sparse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 30 settembre 2021: l’anticiclone inizia a cedere, precipitazioni sparse su gran parte delle nostre regioni e temperature in calo

Condizioni meteo con poche variazioni in questo finale di settembre. Le immagini satellitari mostrano un debole cedimento del campo di alta pressione sulla nostra Penisola, con una perturbazione che si addossa al di là dell’arco alpino mentre sul Centro-Nord troviamo delle innocue velature e nubi alte. La giornata odierna non vedrà grossi cambiamenti con variabilità su tutta la Penisola e possibilità di piogge più elevata al Nord. Temperature ancora sopra alle medie del periodo ma in generale lieve calo nei valori massimi.

Calo termico che proseguirà nei prossimi giorni grazie ad una ventilazione da NE che riporterà gradualmente le temperature verso valori prossimi alle medie del periodo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da sabato sono attesi primi segnali di cambiamento: a partire dal fine settimana una saccatura nord-atlantica dovrebbe iniziare a muoversi in direzione del bacino del Mediterraneo portando quindi ad un primo vero peggioramento del tempo di stampo autunnale. Le piogge torneranno ad interessare gran parte dell’Italia, specie al Nord e al Centro.

Intanto per oggi, giovedì 30 settembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli molto nuvolosi tra Lombardia, Emilia Romagna, Trentino e Triveneto, con possibili pioviggini; maggiori schiarite sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio deboli piogge sulla Romagna e sulle Alpi Lombarde, variabilità asciutta altrove. In serata piogge sparse su Piemonte e settori alpini, stabile altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo stabile con addensamenti sparsi sulle regioni Adriatiche, locali piogge solo sull’Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, più stabile altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nelle ore mattutine, isolate piogge attese al pomeriggio sui settori interni. In serata i cieli saranno poco nuvolosi su tutta la regione sempre senza fenomeni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite, specie sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, più asciutto altrove. In serata tempo in miglioramento su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria locali piogge al mattino sulla costa tirrenica, fenomeni in estensione nel pomeriggio su tutto il territorio con temporali intensi sulla Sila. Migliora in serata su gran parte del territorio.

Temperature minime stabili o in calo; massime in generale diminuzione.

