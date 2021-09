Julia Liros porta L’Italia al Billboard LMS Sevilla 2021, il più grande festival musicale internazionale dedicato alla musica latina

Si svolgerà a Siviglia il prossimo 1 e 2 ottobre 2021 il Billboard LMS 2021 il più grande festival musicale internazionale dedicato alla musica latina, che, per la prima volta, approda in Europa.

Tra i migliori artisti latini che si esibiranno nella kermesse, provenienti da tutto il mondo, a rappresentare l’Italia ci sarà per la prima volta Julia Liros, che il 2 ottobre salirà sul prestigioso palco per interpretare un medley dei suoi successi, tutti scritti e composti dall’artista, tra latin pop e reggaeton da “Como me gusta” a “Me pongo a perrear”, per terminare con “Me siento sola”, il suo singolo d’esordio, datato 2019, che ha avuto oltre 1 Milione di visualizzazioni su Youtube.

Un prestigioso riconoscimento quello di Julia Liros, chiamata ad affiancare sul palco vere e proprie celebrità del mondo musicale latino, provenienti da tutto il mondo, come Rauw Alejandro, Boza, Eix, Becky G, Taburete, Lerica solo per citarne alcune.

Julia Liros definita “La stella del latin pop italiano” è un’artista romana poliedrica che affianca alla sua recente carriera musicale come cantante e compositrice, iniziata solo nel 2019, anche quella di regista ed attrice utilizzando il suo vero nome: Ludovica Lirosi.

Ludovica Lirosi è un’artista a tutto tondo, attrice e regista, che si è formata prima alla scuola di teatro “Permis de Conduire”, per poi espatriare oltreoceano alla New York Film Academy e proseguire, tornata a Roma, al Centro sperimentale di Cinematografia.

Nel suo nutrito palmares, oltre 30 premi internazionali (come scrittrice e regista), tra i quali, nel 2019 a Los Angeles l’American Movie Awards per il miglior film straniero con il documentario “Too much stress from my heart” (Netflix), selezionato anche alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Panorama di Alice nella Città e presentato quest’estate al Giffoni Film Festival. Ma non solo, nel 2016 fonda la società di produzione e distribuzione Lulifilm.

Julia Liros ha da sempre coltivato la passione per la musica, tanto da aver composto ben due colonne sonore (per la sit-com tv Desesperados e per il documentario in inglese Too Much Stress from my Heart).

Il debutto musicale, nell’estate del 2019 con il singolo in lingua spagnola “Me siento sola”, a cui hanno fatto seguito nel 2020 “Como me gusta” in spagnolo, portoghese ed inglese, “Let me show you what I Got” in inglese, “Fino al Mattino” in lingua italiana e spagnola, “Tu lo llamas amor” e “Me pongo a perrear” in lingua spagnola. Il suo genere musicale è il pop latino, con incursioni di pop e di Reggaeton, che ne hanno fatto una regina indiscussa della musica latina a livello internazionale, tanto da essere chiamata quest’estate a partecipare alla trasmissione di Rai 2 “Leggerissima estate”.

Il suo ultimo singolo “Mil Cosas” è disponibile dallo scorso 27 settembre su tutte le piattaforme musicali digitali.

