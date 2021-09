Intestino irritabile: quanto incidono gli antibiotici

Sindrome dell’intestino irritabile: un nuovo studio ha analizzato quanto incide l’uso di antibiotici sulla sua insorgenza

I pazienti esposti contemporaneamente ad antibiotici e purganti intestinali, ad esempio prima di una colonscopia, presentano tassi leggermente più alti di comparsa della sindrome dell’intestino irritabile rispetto a chi non si sottopone a tale trattamento farmacologico. E’ quanto emerge dai risultati di uno studio pubblicato su Clinical Gastroenterology and Hepatology.

La sindrome dell’intestino irritabile (IBS) è un disturbo cronico dell’interazione cervello-intestino caratterizzato da dolori addominali ricorrenti e cambiamenti nelle abitudini intestinali.

Sebbene l’eziologia dell’IBS sia non completamente compresa, si pensa che sia multifattoriale, dipendente da fattori dell’ospite, come suscettibilità genetica e ipersensibilità viscerale, ma anche fattori scatenanti ambientali, come la dieta, stress psicosociali e infezioni enteriche.

Poiché l’IBS è stata associata a disbiosi, anche l’alterazione della composizione del microbiota intestinale può essere un fattore scatenante ambientale. E’ stato dimostrato che l’esposizione concomitante ad antibiotici e purganti intestinali inducono a breve termine, modificazioni reversibili della composizione del microbiota intestinale.

Inoltre, il trattamento contemporaneo con purganti intestinali e antibiotici altera la composizione e la quantità del microbiota intestinale nell’uomo e questi cambiamenti possono essere prolungati a seconda dei fattori dell’ospite. Gli effetti clinici di queste alterazioni del microbiota intestinale nell’uomo sono sconosciuti.

Nell’ambito dell’assistenza clinica, ci sono individui che sono accidentalmente esposti alla combinazione di antibiotici e purganti intestinali, come individui sottoposti a pulizia intestinale prima della colonscopia che ricevono anche antibiotici per la profilassi o il trattamento delle infezioni.

In uno studio multicentrico americano, sono stati utilizzati dati longitudinali su questi pazienti sottoposti a colonscopia di screening.

Sono stati confrontati i tassi relativi di IBS e sintomi di IBS nelle persone con e senza coincidenti esposizione agli antibiotici per valutare l’ipotesi che l’esposizione combinata agli antibiotici e ai purganti intestinali fosse associata allo sviluppo di IBS.

“Per la popolazione generale di pazienti sottoposti a colonscopia, il tasso di sviluppo di IBS dopo l’uso di antibiotici durante la preparazione intestinale è basso”, evidenzia Ravy K. Vajravelu, della divisione di gastroenterologia, epatologia e nutrizione, University of Pittsburgh School of Medicina.

“In questo studio, abbiamo anche esplorato se ci sono sottogruppi di pazienti che hanno sviluppato IBS a tassi più elevati. Abbiamo scoperto che coloro a cui erano stati prescritti antibiotici chinolonici, come ciprofloxacina e levofloxacina, al momento della colonscopia avevano tassi più elevati di IBS rispetto a quelli a cui non erano stati prescritti”.

Utilizzando i dati del database Clinformatics Data Mart di Optum, Vajravelu e colleghi hanno identificato 408.714 pazienti di età compresa tra 50 e 55 anni sottoposti a colonscopia di screening.

I ricercatori hanno abbinato i pazienti esposti agli antibiotici entro 14 giorni dalla colonscopia (n=24,617) con i pazienti che non erano stati esposti agli antibiotici prima di tale esame.

I ricercatori hanno riferito che l’esito primario era una nuova diagnosi di IBS e l’esito composito era una nuova affermazione per l’IBS, i farmaci per l’IBS o i sintomi dell’IBS.

I ricercatori hanno notato che non vi era alcuna correlazione statisticamente significativa tra l’uso di antibiotici e IBS (HR=1,11; 95% CI, 0,89-1,39). Tuttavia, è stata osservata una debole correlazione tra l’uso di antibiotici e l’esito composito (HR=1,12; 95% CI, 1,02-1,24).

I ricercatori hanno concluso che “l’impatto a livello di popolazione dell’uso di antibiotici prima della colonscopia è basso, ma potrebbero esserci individui a rischio di IBS in base ai fattori del paziente e del trattamento”.

In un’intervista, Vajravelu ha aggiunto: “Poiché sono necessarie ricerche future per identificare con precisione quali pazienti sono a più alto rischio di sviluppare IBS da alterazioni temporanee del microbiota intestinale, noi gastroenterologi dovremmo continuare a partecipare alla gestione degli antibiotici limitando le prescrizioni di antibiotici a condizioni fortemente indicate e incoraggiando i nostri pazienti ad assumere un ruolo attivo nelle decisioni sulla prescrizione di questi farmaci”.

Ravy K Vajravelu et al., Risk for Post-Colonoscopy Irritable Bowel Syndrome in Patients with and without Antibiotic Exposure: A Retrospective Cohort Study Clin Gastroenterol Hepatol. 2021 Sep 2;S1542-3565(21)00929-0. doi: 10.1016/j.cgh.2021.08.049. leggi