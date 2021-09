Blessing Fire è il primo album di Luigi Mattiello

Luigi Mattiello pubblica il primo album ambient dal titolo “Blessing Fire”: è in distribuzione digitale nelle principali piattaforme di streaming e download

BLESSIN’ FIRE è il primo album di Luigi Mattiello, musicoterapeuta e polistrumentista.

Attraverso il suono di strumenti arcaici e tradizionali, l’ascoltatore viene trasportato in un percorso psico-spirituale fatto di differenti paesaggi sonori.

Docente presso la scuola di musicoterapia di Firenze con la cattedra in “strumenti non convenzionali in musicoterapia”, Luigi traspone in questo suo primo lavoro discografico composto da 12 tracce, la sua personale ricerca sonora, a metà tra arte, scienza e spiritualità. Una ricerca incentrata principalmente al benessere e allo sviluppo armonico dell’essere umano.

“Credo fortemente che l’elemento sonoro sia in grado di far emergere, accendere e dialogare le infinite parti che compongono un essere umano. Questo è un piccolo grande viaggio elaborato in un continuum di esplorazioni di paesaggi interni durante la ricerca della mia Itaca.”

BLESSIN’ FIRE è in distribuzione digitale nelle principali piattaforme di streaming e download. Dell’album è stato realizzato anche una versione fisica che è possibile trovare ai concerti/evento e ai seminari che Luigi conduce da più di 10 anni in Toscana e in tutta Italia.

Come l’album, i suoi concerti sono un viaggio tra suoni di strumenti e voci utilizzati come veicolo trasformativo e strumento terapeutico per la crescita psico-spirituale dell’individuo. Attualmente è counselor della gestalt ad indirizzo fenomenologico esistenziale, musicoterapeuta ad approccio integrato.

ASCOLTA L’ALBUM: https://www.feiyr.com/x/BRD26