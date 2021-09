Previsioni meteo 28 settembre 2021: piogge verso il Sud Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 28 settembre 2021: la perturbazione si sposta verso le regioni meridionali, breve pausa asciutta al Centro-Nord

Condizioni meteo in miglioramento sulle regioni del Nord e del Centro Italia dopo l’ondata di maltempo dello scorso fine settimana. In queste aree della nostra Penisola nella giornata di oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi, mentre le piogge si sposteranno al Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni il tempo risulterà variabile, con possibilità di precipitazioni specie sulle regioni del Centro e del Sud. Trova ulteriori conferme un deciso peggioramento nel prossimo weekend, con l’autunno che potrebbe iniziare a fare la voce grossa.

Intanto per oggi, martedì 28 settembre 2021, al Nord Italia al mattino attesi banchi di nebbia sulla Pianura Padana, altrove i cieli risulteranno in prevalenza poco nuvolosi. Al pomeriggio ampie schiarite dai settori nord-orientali; nuvolosità irregolare tra Piemonte e Lombardia. In serata peggioramento in arrivo con piogge a partire dai settori Alpini. Possibili acquazzoni nella notte tra Piemonte e Trentino-Alto Adige.

Al Centro tempo per lo più stabile al mattino con nuvolosità irregolare tra Marche e Abruzzo e locali piogge sulle zone Appenniniche. Sereno altrove; al pomeriggio ampie aperture su tutte le regioni con cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa, con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli per lo più poco nuvolosi al mattino, sole prevalente nel corso delle ore pomeridiane. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

Giornata uggiosa al meridione: al mattino nuvolosità irregolare con piogge tra Campania, Calabria e Sicilia; sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni attese sui medesimi settori, con qualche apertura tra Molise e Puglia. Graduale miglioramento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

In Calabria piogge sparse nel corso della giornata su gran parte del territorio, generalmente più asciutto sulla costa ionica. In serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili con nuvolosità irregolare su tutto il territorio.

Temperature minime stazionarie o in calo; massime in rialzo al Centro-Nord ed in diminuzione al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.