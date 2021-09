Previsioni meteo 25 settembre 2021: arriva una perturbazione

Le previsioni meteo di oggi, sabato 25 settembre 2021: piogge e temporali al Nord Italia per l’arrivo di un nucleo instabile, clima asciutto al Centro-Sud

Dopo un inizio di weekend con condizioni meteo stabili e soleggiate grazie all’anticiclone che da giorni staziona sull’Italia, nelle prossime ore torneranno piogge e temporali. Una perturbazione si sta avvicinando infatti alla nostra Penisola e nella giornata di oggi colpirà le regioni settentrionali dove non mancheranno le precipitazioni. Sul resto dell’Italia avremo ancora tempo stabile ma con nuvolosità in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la perturbazione raggiungerà anche le regioni centrali, nelle quali la domenica risulterà piovosa. A seguire, la prossima settimana inizierà con condizioni variabili e locale instabilità al Centro e parte del meridione. Dopo un temporaneo miglioramento nella giornata di martedì, a seguire potrebbe essere ancora il maltempo il protagonista dello scenario meteo.

Intanto per oggi, venerdì 24 settembre 2021, al Nord Italia al mattino temporali e nubifragi sulla Liguria e piogge sparse tra Piemonte e Lombardia; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora forti piogge sui medesimi settori, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con molte precipitazioni ancora sulla Liguria di Levante.

Al Centro giornata in compagnia di molte nubi: al mattino attese precipitazioni sull’alta Toscana, altrove i cieli risulteranno poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge sparse sulla Toscana, con fenomeni più intensi sui settori settentrionali; variabilità asciutta altrove. In serata insiste il maltempo sulle medesime regioni, tempo asciutto altrove con ancora cieli coperti.

In Toscana condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare e compatta su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni.

Tempo stabile al mattino con cieli soleggiati sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia; nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Al pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutte le regioni, locali schiarite sulla Puglia. In serata condizioni di tempo asciutto con molte velature in transito. Nessuna variazione attesa nella notte.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente sereni sia sulle coste sia sulle zone interne.

Temperature minime in generale rialzo; massime stabili o in calo al Nord; in aumento altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.