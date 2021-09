In libreria “Septem Verba” di Romano Ferrari Zumbini

Fuori il romanzo di Romano Ferrari Zumbini dal titolo “Septem Verba”. L’autore insegna Storia del diritto e Storia costituzionale alla Luiss di Roma

Liberilibri inaugura la stagione delle letture autunnali con l’uscita del romanzo di Romano Ferrari Zumbini Septem Verba. L’autore, che insegna Storia del diritto e Storia costituzionale alla Luiss di Roma, imposta la narrazione in tre parti ben distinte: primo trimestre, secondo trimestre e venerdì. Il libro racconta le vicende di alcuni alunni all’interno di un prestigioso collegio gesuitico ubicato sul lato austriaco del lago di Costanza nel corso di un intero anno scolastico, il 1963-64. Protagonisti principali sono Arno e Aaron, dapprima rivali e poi legati da una sempre più profonda amicizia e stima reciproca, e tutti gli insegnanti che impartiscono loro eccellenti lezioni di Matematica, Logica, Greco, Chronologia e Teologia. Dal primo al secondo trimestre la vita collegiale procede in un’atmosfera quasi magica, fuori dalla realtà, e nel susseguirsi delle lezioni il lettore vede dipanarsi le tessere del mosaico culturale dell’Occidente, dalla storia alla filosofia, dalla musica all’arte.

Il tranquillo andamento scolastico viene però turbato da un evento drammatico e imprevedibile nel giorno del Venerdì santo: il rettore, entità superiore e quasi metafisica, colpito da improvvisa indisposizione, non può tenere la consueta allocuzione pasquale. A sostituirlo coraggiosamente sarà l’umile e taciturno bibliotecario dom Clemente, unico benedettino della comunità, che farà saltare ogni tradizione con le sue accorate parole, pronunciate dapprima con dolcezza e ironia – poi con sempre maggiore enfasi – in difesa dell’Occidente (che “si adagerà come l’angelo caduto che non potrà rialzarsi”). Il lungo discorso è intervallato dalle Sonate, ora gravi ora lente, dell’Oratorio di Haydn op. 51 Septem Verba Christi in Cruce, eseguite all’organo da dom Silvestro. Così, la seconda parte del racconto, il cui titolo fa appunto esplicito riferimento alle ultime parole pronunciate da Gesù sulla croce, si trasforma inaspettatamente in un apologo critico e profetico della società europea del XXI secolo.

Romano Ferrari Zumbini, Septem Verba, collana Narrativa, Liberilibri 2021, pagg. 156, euro 16.00, ISBN 979-12-80447-00-5