Elena Soprano in libreria con “La ragazza Melampo”

Esce “La ragazza Melampo”: racconti sulla singletudine al femminile di Elena Soprano, per le edizioni Effigie, sui labirinti affettivi delle donne

Esce a fine mese il nuovo libro di Elena Soprano, La ragazza Melampo. Sono racconti sulla singletudine al femminile, per le edizioni Effigie, sui labirinti affettivi delle donne sempre un po’ divise tra bisogno di appartenenza e indipendenza, situazioni che spesso sono il preludio a qualcosa di più drammatico.

Sono tra l’altro in uscita entro l’anno due altri libri di Elena Soprano, La maschera e White as Snow. Il primo è al suo terzo editore (Gae, che sta ripubblicando tutti i libri di Brunella Gasperini) ed è un libro con una storia particolare: spedito ad Oreste del Buono in Bompiani, fu “rubato” da Antonio D’ Orrico che lo portò ad Archinto con cui fu pubblicato. Vinse un premio , ebbe 5 traduzioni e fu comprato e ripubblicato da Baldini e Castoldi. Fu messo poi sotto contratto da Mikado: Marco Ferreri ne avrebbe fatto un film se la morte prematura non glielo avesse impedito. Un libro scritto con una penna Parker rubata a Placido Domingo….

White as snow (da un verso degli U2) è un romanzo invece per adolescenti, una storia per raccontare il periodo più propulsivo dell’esistenza, il punto di vista non scontato e sempre tagliente di chi non è ancora stato “addomesticato”, che uscirà con Voglino editrice di Torino.

https://www.elenasopranolibri.com/