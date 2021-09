Previsioni meteo 27 settembre 2021: piogge al Centro Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 27 settembre 2021: condizioni di maltempo sulle regioni centrali per il transito di una perturbazione

Condizioni meteo all’insegna dell’instabilità sulle regioni del Centro Italia dove in queste ore è arrivata la perturbazione che nel corso del weekend ha colpito il Nord. La giornata di oggi vedrà dunque un miglioramento del tempo al settentrione, mentre sulle aree centrali della Penisola avremo piogge e locali rovesci. Bel tempo invece al Sud, con temperature oltre le medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il maltempo si sposterà verso le regioni centro-meridionali, dove non mancheranno piogge e locali rovesci. Dopo una breve pausa asciutta nella giornata di martedì, a seguire avremo tempo più asciutto al Nord e variabilità al meridione con possibilità di precipitazioni specie su Calabria e Sicilia. L’inizio di ottobre si preannuncia poi perturbato, con il definitivo cedimento dell’anticiclone e l’arrivo delle perturbazioni atlantiche.

Intanto per oggi, lunedì 27 settembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sparse su Romagna e Friuli, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora locali piogge sul Friuli, stabile altrove con nuvolosità alternata a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità in transito. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni specie sulle zone interne, più asciutto sulle coste. In serata residue piogge sull’Appennino, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio locali piogge su Campania, Molise e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove e maggiori spazi di sereno sulla Sardegna. In serata residue locali piogge sulla Puglia, stabile altrove con nuvolosità e schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.