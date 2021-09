L’Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi in un libro

Artemio Franchi: in un libro illustrato fuori per Edizioni Polistampa passato, presente e futuro dello stadio fiorentino di Pier Luigi Nervi

Passato, presente e futuro dello stadio fiorentino Artemio Franchi sono al centro di un libro illustrato edito da Polistampa e intitolato Lo Stadio Franchi di Pier Luigi Nervi(pp. 144, euro 15).

Progettato nel 1930 da Pier Luigi Nervi, il Franchi è uno degli edifici-monumenti più importanti del patrimonio artistico italiano e tra le massime espressioni dell’architettura razionalista.

Il volume analizza la struttura risalendo alle sue origini, mettendone in evidenza le peculiarità architettoniche – tra cui le caratteristiche scale elicoidali e la torre di Maratona – e riassumendo le trasformazioni subite nel corso degli anni. Dopo un attento studio sullo stato di conservazione dell’impianto, l’obiettivo si sposta sugli anni a venire, delineando opportunità e requisiti di un eventuale progetto di riqualificazione e soffermandosi su pro e contro delle strategie alternative al “restyling”, come la demolizione e ricostruzione della struttura o la realizzazione di un nuovo stadio in una diversa collocazione.

Per quanto riguarda la copertura dell’impianto, da sempre limitata alla sola tribuna, il volume presenta uno studio concettuale assai dettagliato per la realizzazione di una “vela”, ossia una tensostruttura lunga 260 metri, stabilizzata dal peso del calcestruzzo del manto di copertura e sorretta da strutture in acciaio di 40 m di altezza. Il volume è curato dal professor Paolo Spinelli, ordinario di Tecnica delle Costruzioni alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze, e affronta un tema quanto mai attuale non solo per i tecnici, ma per tutto il popolo fiorentino, che attende con trepidazione risposte sul futuro del proprio Stadio.

Lo Stadio Franchi di Pier Luigi Nervi

Polistampa, 2021

A cura di: Paolo Spinelli

Pagine: 144

Caratteristiche: ill. b/n e col., br.

ISBN: 978-88-596-2198-0

Collana: Universitario | Ingegneria

Prezzo: 15 €