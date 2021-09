Il Museo Galileo apre le porte alle scuole

Il nuovo programma per le scuole del Museo Galileo: tra le novità la visita tematica, da effettuare a distanza o in presenza “Dante, quanta scienza nella Commedia”

Sono molte le novità nella programmazione didattica proposta dal Museo Galileo alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022: una di queste è la visita tematica, da effettuare a distanza o in presenza, Dante, quanta scienza nella Commedia per capire quali erano le conoscenze scientifiche al tempo del Sommo Poeta.

Il Museo Galileo ha riorganizzato i propri spazi per accogliere in presenza gli studenti nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio Covid-19: un’importante opportunità riconquistata, perché la fruizione dei luoghi di cultura è senz’altro da considerare una fase complementare all’apprendimento scolastico. Come sottolinea Andrea Gori, responsabile delle Attività Educative, «Il Museo vuole tornare a essere uno spazio reale fatto di emozioni e sentimenti che lo fanno diventare esperienza di vita per imparare e crescere».

L’offerta di didattica a distanza rimarrà attiva per tutto l’anno scolastico in corso. Negli ultimi due difficili anni il Museo Galileo è riuscito a mantenere vivo il contatto con il mondo della scuola ampliando la propria offerta formativa e rendendo sempre più fruibile virtualmente la sua eccezionale collezione di strumenti scientifici. Dal primo lockdown a oggi oltre 400 scuole di ogni ordine e grado, italiane e straniere, hanno partecipato con grande entusiasmo alle diverse attività a distanza proposte gratuitamente.

Inoltre, il Museo Galileo mette a disposizione le proprie risorse per strutturare attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), uno strumento utile per consentire agli studenti di sviluppare capacità di inserimento nei contesti sociali e lavorativi del futuro, arricchendo il proprio bagaglio di esperienze formative, anche nell’ambito dell’educazione civica.

