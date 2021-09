GustaMente lancia la pasta iperproteica lenticchia e ceci

Arrivano i nuovi prodotti GustaMente, azienda specializzata in pasta ripiena senza glutine e senza lattosio, che lancia tre nuove linee di pasta biologica, iperproteica e ai legumi

Taste Italy, azienda emiliana specializzata nella pasta senza glutine e senza lattosio, con il marchio GustaMente lancia tre nuove linee di pasta: linea iperproteica, linea biologica, linea legumi e rinnova la linea senza glutine e senza lattosio che conta nuove referenze e introduce la linea trafilata di pasta liscia. L’azienda che conserva la memoria storica delle sfogline della tradizione emiliana potenzia così il suo progetto di innovazione.

La novità più interessante proposta da GustaMente è la linea iperproteica, frutto del lavoro del reparto sviluppo e ricerca aziendale, con nuove referenze: fusilli alla lenticchia rossa e fusilli ai ceci. Il progetto ha portato a un ottimo risultato nella tabella nutrizionale grazie al basso contenuto di carboidrati e zuccheri e all’elevato apporto di proteine dei nuovi prodotti. L’innovazione GustaMente ha portato anche alla creazione della linea biologica e della linea dedicata alla pasta di legumi, anche questi biologici.

GustaMente ha scelto di intraprendere un percorso di qualità che ha permesso di farsi apprezzare dalla comunità nazionale e internazionale dei celiaci e di coloro che scelgono una alimentazione salutistica. Una strada che si potenzia grazie alla partnership con il Consorzio Parmigiano Reggiano visibile nei grandi classici come cappelletti alla carne e tortellini della tradizione e nella versione pensata per i più piccoli della linea Grazie Mamma: raviolini pollo, patate e parmigiano reggiano Dop.

La casa produttrice di Budrio, nel bolognese, ha fatto un precisa scelta di campo con ingredienti free from: assenza di OGM, olio di palma, glutammato, coloranti e l’uso esclusivo di farine prive di glutine. Un alimento sano e gustoso, disponibile per tutti i consumatori attenti. Rispetto alla pasta fresca tradizionale il processo di doppia pastorizzazione, rende il prodotto a marchio GustaMente ancora più innovativo in quanto può essere conservato a temperatura ambiente per sei mesi, fuori frigo per 180 giorni.

Artefice della nuova fase aziendale è la Ceo e titolare Oriana Pollio: “Con la pasta iperproteica si punta a una clientela sempre più attenta a una dieta sempre gustosa, ma salutistica grazie ad un prodotto con basso contenuto di carboidrati, di grassi e con un apporto elevato di proteine – sottolinea l’imprenditrice -. Siamo sicuri di interpretare le nuove esigenze salutistiche delle persone che hanno maturato, soprattutto durante questa pandemia, un gusto basato sulla soddisfazione delle esigenze del proprio corpo, ma senza rinunciare al palato. Questa è la filosofia di GustaMente”.