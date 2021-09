The Fighting Bear è il London Dry Gin firmato Del Professore

Nasce The Fighting Bear, il primo London Dry Gin firmato Del Professore: è prodotto nel cuore verde d’Italia con Anonima Distillazioni

Del Professore The Fighting Bear London Dry Gin è il nuovo nato della famiglia dei Gin Del Professore, un gin artigianale perfetto nella sua semplicità, prodotto in collaborazione con Anonima Distillazioni, in un magnifico, piccolo pot still da 200 litri di tipo Carter Head.

Realizzato esclusivamente con ginepro proveniente dall’Appennino umbro-toscano, raccolto a maturazione completa tra il mese di settembre e quello di ottobre, a cui viene aggiunta camomilla romana profumata, scorza di arancia amara, radice di angelica e altre spezie italiane, lasciate stagionare lentamente e in modo naturale, senza fretta. L’intero processo di distillazione in alambicco discontinuo si svolge in corrente vapore, per garantire la massima resa estrattiva e qualitativa dalle botaniche. Ogni cotta del gin The Fighting Bear è single shot, per garantire un costante monitoraggio della qualità del distillato e un vaglio minuzioso della qualità delle botaniche prima del loro utilizzo. Il risultato è un distillato elegante, rotondo, profumato e morbido da 43% vol. All’olfatto è pieno e schietto, magnifica espressione dell’equilibrio tra le sue componenti aromatiche, su cui svettano il ginepro umbro, l’arancia amara e la camomilla romana. Al gusto è secco, di grande personalità e finezza, con tratti spiccatamente erbacei e balsamici e un suadente finale agrumato e floreale.

Nella seconda metà dell’800, tra le attività preferite degli sporting gentlemen americani e di Jerry Thomas, vi era la raccolta di scommesse per combattimenti tra uomo e animale. La leggenda dell’orso combattente, imbattuto in oltre cento incontri, tutti vinti prima del limite, si protrasse per decenni. ‘The Fighting Bear’ è tornato per raccogliere nuove sfide e per ricordare a tutti che è sempre invincibile. Wanna fight?

Disponibile, per il momento solo in Italia, distribuito da OnestiGroup Spa nel formato da 70 cl, The Fighting Bear London Dry Gin si va quindi ad aggiungere al portfolio di gin firmati Del Professore, che comprende il Gin Monsieur, il Gin à la Madame e il Crocodile Gin, che nascono da miscele segrete di spezie ed erbe, lavorate artigianalmente attraverso diverse tecniche, caratterizzandosi per personalità, stile, profumo e gusto.

Ecco un drink consigliato, il Mint Vinyl: si prepara con 60 ml di Del Professore The Fighting Bear London Dry Gin, 15 ml di Dry Vermouth, 7,5 ml di Liquore alla Menta di Pancalieri Doragrossa, 2 gocce di bitter al limone e foglie di menta. Il cocktail si realizza con la tecnica dello stir and strain e si serve in bicchiere di tipo coupette, con foglie di menta come guarnizione.

NOTE DI DEGUSTAZIONE:

Colore: cristallino

Olfatto: pieno e schietto, magnifica espressione dell’equilibrio tra le sue componenti aromatiche, su tutte il ginepro umbro, l’arancia amara e la camomilla romana

Gusto: secco, di grande personalità e finezza, con tratti spiccatamente erbacei e balsamici e un suadente finale agrumato e floreale

Formato: 70 cl

Volume: 43% vol

Prezzo medio al pubblico: 35/40 euro

