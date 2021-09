Previsioni meteo 26 settembre 2021: maltempo sul Centro Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 26 settembre 2021: perturbazione in transito sulle regioni centrali dove non mancheranno piogge e temporali

L’ultimo weekend di settembre si chiude con condizioni meteo all’insegna del maltempo sulle regioni del Nord e del Centro Italia a causa dell’annunciato arrivo di una perturbazione proveniente dalla Francia. Il nucleo instabile, che già ieri ha raggiunto il settentrione, oggi si estenderà alle aree centrali della nostra Penisola portando piogge e temporali. Discorso diverso al Sud, dove sarà ancora estate con temperature vicine ai +30°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima settimana inizierà con condizioni variabili e locale instabilità, soprattutto al Centro e parte del meridione peninsulare. Dopo un temporaneo miglioramento nella giornata di martedì, a seguire potrebbe essere ancora il maltempo il protagonista dello scenario meteo ma serviranno ulteriori aggiornamenti.

Intanto per oggi, domenica 26 settembre 2021, al Nord Italia cieli coperti specie sulle regioni nord-occidentali con piogge sparse; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora maltempo con precipitazioni diffuse ed anche a carattere di temporale sulla Liguria. In serata piogge e temporali in movimento verso le regioni di Nord-Est, graduale miglioramento sul Piemonte. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge sull’alta Toscana, asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse sulla Toscana; tempo asciutto altrove con nuvolosità irregolare. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulla Toscana, nessuna variazione di rilievo sui restanti settori. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Toscana piogge al mattino sull’Alta Toscana, asciutto altrove; peggioramento atteso al pomeriggio con fenomeni estesi localmente intensi sui settori settentrionali e sulla costa. Nessuna variazione nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse sulle Isole Maggiori e cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile, ma con nuvolosità in aumento su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con tempo asciutto e nuvolosità variabile su tutte le regioni.

In Calabria ampi spazi di sereno in mattinata, qualche nube in più al pomeriggio sempre con tempo stabile. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio.

Temperature minime e massime stazionarie al Centro-Nord, in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.