Netflix farà un film sulla storia di Tham Luang

Netflix porterà sullo schermo la storia dell’incredibile salvataggio nella grotta di Tham Luang che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso

Netflix ha annunciato un cast e una troupe di tutto rispetto per l’adattamento dell’incredibile salvataggio nella grotta di Tham Luang che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. Le riprese di questa miniserie inizieranno nel nord della Thailandia e si baseranno sulle vicende del 2018 note in tutto il mondo, quando dodici giovani calciatori della squadra dei Wild Boars e il loro allenatore sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti intrappolati per due settimane in una grotta allagata in Thailandia.

Il progetto sarà realizzato con la collaborazione degli showrunner e produttori esecutivi Dana Ledoux Miller (Designated Survivor, Lodge 49) e Michael Russell Gunn (Billions, Designated Survivor), e con i registi e produttori esecutivi “Baz” Nattawut Poonpiriya (Bad Genius, One for the Road), che dirigerà il primo episodio, e Kevin Tancharoen (Warrior, Agents of S.H.I.E.L.D.). Tra i produttori esecutivi troviamo anche John Penotti (Crazy & Rich, Palmer) per SK Global Entertainment; Jon M. Chu (Crazy & Rich, Sognando a New York – In the Heights) e Lance Johnson (Equipaggio zero, I magnifici 7) per Electric Somewhere; John Logan Pierson (Spenser Confidential, Red Zone – 22 miglia di fuoco) e Tim Coddington (Mulan, Crazy & Rich).

Protagonista nel ruolo dell’allenatore Ek ci sarà “Beam” Papangkorn Lerkchaleampote (The Stranded), mentre i dodici ragazzi tratti in salvo saranno interpretati da nuovi volti thailandesi: Pratya Patong, Thanaphong Kanthawong, Songpol Kanthawong, Thanawut Chetuku, Thapanot Huttaprasu, Chakkaphat Sisat, Thanapat Phungpumkaew, Teerapat Somkaew, Rattapoom Nakeesathid, Watcharaphol Poungsawan, Apisit Saengchan e Aphisit Yookham.

“Sono emozionato e onorato di portare sullo schermo la storia di Tham Luang“, ha dichiarato il regista Nattawut Poonpiriya. “Il mio obiettivo è rappresentare in modo autentico gli eventi dal punto di vista di chi era presente. La collaborazione con autori asiatico-americani di talento come Jon M. Chu e Kevin Tancharoen ci dà la sicurezza del fatto che la nostra versione di questa grande storia piacerà al pubblico di tutto il mondo.”

Come già annunciato, Netflix aveva ottenuto con la collaborazione di SK Global e attraverso 13 Tham Luang Company Limited i diritti esclusivi sulla storia dell’incredibile salvataggio dei dodici giocatori e del vice allenatore Ek.

Le riprese si svolgeranno principalmente in location in Thailandia e l’uscita su Netflix in tutto il mondo è prevista per il 2022.