Ipertensione: sale a basso contenuto di sodio previene l’ictus

La sostituzione del sale con un’alternativa a basso contenuto di sodio rtiduce il rischio di ictus nelle persone con ipertensione o ictus pregresso. E’ quanto emerge da una ricerca resentata in una sessione Hot Line al Congresso ESC 20211 e pubblicata nel New England Journal of Medicine.

Sia l’elevata assunzione di sodio che la bassa assunzione di potassio sono associate all’alta pressione sanguigna e a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e di morte prematura. I sostituti del sale, che sostituiscono parte del cloruro di sodio nel sale normale con cloruro di potassio, hanno dimostrato di abbassare la pressione sanguigna ma i loro effetti su malattie cardiache, ictus e morte sono incerti. Inoltre, c’era la preoccupazione di causare iperkaliemia nelle persone con malattia renale cronica, causando aritmie cardiache e morte improvvisa.

Il Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS) ha confrontato l’effetto del sostituto del sale a basso contenuto di sodio rispetto al sale normale su ictus, eventi cardiovascolari, mortalità e iperkaliemia clinica.SSaSS era uno studio aperto, randomizzato a gruppi, che ha arruolato partecipanti tra aprile 2014 e gennaio 2015. I partecipanti erano adulti con un precedente ictus o di età pari o superiore ai 60 anni con pressione sanguigna scarsamente controllata.

Lo studio è stato condotto in 600 villaggi nelle aree rurali di cinque province della Cina. All’interno di ogni provincia sono state scelte due contee che rappresentavano il livello di sviluppo socioeconomico delle contee rurali di quella provincia. Da ogni villaggio sono stati reclutati circa 35 individui, per un totale di 20.995 partecipanti. I partecipanti sono stati randomizzati per villaggio in un rapporto 1:1 per la fornitura di sale sostitutivo o l’uso continuato di sale normale.

Ai partecipanti dei villaggi di intervento è stato fornito gratuitamente il sostituto del sale (circa il 75% di cloruro di sodio e il 25% di cloruro di potassio) come sostituto del sale normale e gli è stato consigliato di usarlo per cucinare, condire e conservare il cibo. I partecipanti sono stati anche incoraggiati a usare il sostituto del sale con più parsimonia di quanto non facessero in precedenza per massimizzare la loro riduzione di sodio. Fu fornita una quantità sufficiente di sale sostitutivo per coprire i bisogni dell’intera famiglia (circa 20 g a persona al giorno). I partecipanti nei villaggi di controllo hanno continuato le loro abitudini abituali.

L’età media dei partecipanti era di 65,4 anni e il 49,5% erano donne. Il 72,6% aveva una storia di ictus e l’88,4% aveva una storia di ipertensione.

Durante un follow-up medio di 4,74 anni, più di 3.000 persone hanno avuto un ictus, più di 4.000 sono morte e più di 5.000 hanno avuto un evento cardiovascolare maggiore. Il rischio di ictus è stato ridotto con il sostituto del sale rispetto al sale normale (29,14 contro 33,65 per 1.000 anni-paziente; rate ratio [RR] 0,86; 95% intervallo di confidenza [CI] 0,77-0,96; p=0,006).

Per quanto riguarda gli esiti secondari, gli eventi cardiovascolari maggiori (ictus non fatale, sindrome coronarica acuta non fatale, morte vascolare) sono stati ridotti con il sostituto del sale (49,09 contro 56,29 per 1.000 anni-paziente; RR 0,87; 95% CI 0,80-0,94; p<0,001) così come la mortalità totale (39,27 contro 44,61 per 1.000 anni-paziente; RR 0,88; 95% CI 0,82-0,95; p<0,001).

Per quanto riguarda la sicurezza, non c’è stato un aumento del rischio di eventi avversi gravi attribuiti all’iperkaliemia clinica con il sostituto del sale rispetto al sale normale (3,35 contro 3,30 per 1.000 anni-paziente; RR 1,04; 95% CI 0,80-1,37; p=0,76). Né sono stati identificati altri rischi.

Il ricercatore principale, il professor Bruce Neal del George Institute for Global Health, Sydney, Australia, ha detto: “Questo studio fornisce prove chiare su un intervento che potrebbe essere adottato molto rapidamente a a costi molto bassi. Un recente studio di simulazione fatto per la Cina ha previsto che 365.000 ictus e 461.000 morti premature potrebbero essere evitati ogni anno in Cina se il sostituto del sale fosse efficace. Ora abbiamo dimostrato che è efficace, e questi sono i benefici solo per la Cina. La sostituzione del sale potrebbe essere usata da altri miliardi di persone con benefici ancora maggiori”.

Ha aggiunto: “Il risultato della sperimentazione è particolarmente eccitante perché la sostituzione del sale è uno dei pochi modi pratici per ottenere cambiamenti nel sale che la gente mangia. Altri interventi di riduzione del sale hanno lottato per ottenere un impatto ampio e duraturo”.

”È importante che il sostituto del sale sia molto facile da produrre e non sia costoso. Un chilo di sale normale, che dura per mesi, costa circa 1,08 dollari in Cina. Il prezzo per un chilo di sostituto del sale è di 1,62 dollari/kg”, ha detto. “Sono soprattutto le popolazioni a basso reddito e più svantaggiate ad aggiungere grandi quantità di sale durante la preparazione e la cottura dei cibi.

Questo significa che il sostituto del sale ha il potenziale per ridurre le disuguaglianze di salute legate alle malattie cardiovascolari”.

Riferimenti

SSaSS: Salt Substitute and Stroke Study into the effect of salt substitutes on cardiovascular events and death. Tian M, et al. The effect of salt substitute on cardiovascular events and death (SSaSS). N Engl J Med. 10.1056/NEJMoa2105675