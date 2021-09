Coquillete Paris dalla parte delle afghane

Coquillete Paris ha deciso di donare il ricavato della vendita dell’extrait de parfum Herat alla Onlus Cisda, da sempre al fianco delle donne afghane

Nadia Herawi Anjuman era una giovane poetessa. All’età di venticinque anni venne massacrata brutalmente dal marito per aver declamato in pubblico le sue poesie. La sua storia era stata l’ispirazione che aveva guidato Rosa Vaia, naso e CEO di Coquillete Paris, nella creazione dell’extrait de parfum Herat.

A distanza di anni le immagini e le notizie che arrivano dall’Afghanistan dopo la presa dei talebani ci riportano indietro di decenni. Coquillete Paris ha deciso di fare la propria parte, così che la storia di Nadia continui a essere un esempio per uscire dal dolore e ridare speranza alle tante donne afghane che in questo momento sono in pericolo. Per il mese di settembre, i ricavi della vendita dell’extrait de parfum Herat sul sito coquilleteparis.it e il ricavato della vendita alle profumerie artistiche aderenti all’iniziativa verrà devoluto da Coquillete Paris alla Onlus CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus). Quest’ultima è attiva nella promozione di progetti a favore delle donne afghane già dal 1999. Le finalità del CISDA si collocano nell’ambito della solidarietà sociale, della formazione, della promozione della cultura, della tutela dei diritti civili e dei diritti delle donne in Italia e all’estero.

Herat, extrait de parfum, è in vendita online nel formato da 100ml su coquilleteparis.it e nelle migliori profumerie in Italia e nel mondo: acquistandolo per il tutto mese di settembre si contribuirà alla donazione a favore della Onlus CISDA.

Herat extrait de parfum

Herat è una composizione originale e sontuosa a partire dall’hashish afghano, l’oro nero di questo tormentato paese, ancora diviso tra guerra e poesia. Una composizione accattivante dove il tabacco si sposa con il gelsomino e l’incenso, creando una perfetta armonia.

Note di testa: tabacco, gelsomino, ylang ylang.

Note di cuore: legni, ambra grigia, hashish afghano, mirra, ciste del Marocco, incenso.

Note di fondo: muschio di quercia, ambra grigia, vetiver, tabacco.

100ml – 130,00 €

www.coquilleteparis.it