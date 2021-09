Torna Amici 21: le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata di Amici 21 andrà in onda ancora di domenica: ecco le anticipazioni di ciò che vedremo in onda domani a partire dall’esibizione di sangiovanni

Torna l’appuntamento pomeridiano con Amici 21. La seconda puntata andrà in onda ancora di domenica, il 26 settembre. La programmazione riprenderà con il sabato pomeriggio dalla prossima settimana. Le registrazioni sono avvenute giovedì, e come sempre sono emersi i primi spoiler su quello che vedremo. Dunque, se non volete anticipazioni, non andate avanti nella lettura.

Amici 21, le ANTICIPAZIONI della seconda puntata

Sono 3 gli allievi della vecchia scuola ospiti della seconda puntata: Aka 7even, Deddy e Sangiovanni, affiancati da Giulia. Sangio apre la registrazione presentando per la prima volta dal vivo il suo nuovo brano, Raggi Gamma.

Si passa alla sfida per la consegna del banco di latino americano: solo un ballerino tra Mattia e Nunzio potrà entrare nella scuola. Il giudizio spetta a tre professionisti esterni. Dopo le esibizioni, conquista il banco Mattia con 2 preferenze su 3, che entra nella squadra di Raimondo Todaro.

Dopo l’esibizione di Deddy, che ha portato il suo nuovo singolo Giove, è il momento di consegnare nuove maglie del canto. Nella squadra di Rudy Zerbi entra Rea, mentre Anna Pettinelli sceglie Kendy.

E’ il momento di Aka 7even che promette di tornare quando sarà pronto il suo nuovo singolo. Si torna al ballo. Veronica Peparini deve scegliere un ballerino tra Gianmarco e Mattias. Con grande difficoltà, sceglie quest’ultimo.

La maglia è stata riconfermata a tutti, tranne Mirko come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

