Startup: Techyon si prepara all’espansione in Europa

Techyon vola alto e non si ferma: la startup italiana apre ufficialmente la sede spagnola e prevede ulteriori espansioni nei tech hub più importanti d’Europa

Techyon, società di Head Hunting specializzata verticalmente nell’IT Recruitment, non arresta la sua crescita. Dopo aver raggiunto importanti numeri in Italia, apre ufficialmente la sede spagnola e prevede ulteriori espansioni in Europa.

Techyon cuore italiano…

Il cuore di Techyon, giovane realtà innovativa specializzata in IT Recruitment, è italiano al 100%. La crescita di Techyon, nata a Milano nel 2019, è esponenziale: nel secondo anno di vita ha raddoppiato il proprio fatturato e per il 2021 prevede di superare i 3 milioni di ricavi.

Questo goal è fortemente sostenuto da due punti di forza: l’autofinanziamento – Techyon non si è mai appoggiata né a capitali terzi né a crowdfunding – e il talento delle sue +30 risorse interne – altamente qualificate, dotate di tool di ultima generazione e sempre attente a ogni dettaglio.

…Spirito internazionale…

L’ascesa di Techyon non si arresta e vola oltre confine, verso i tech hub più importanti d’Europa. Dopo aver conquistato l’Italia – collaborando con +400 aziende in +35 settori e coinvolgendo +360K candidati – Techyon ha staccato un biglietto di sola andata per la Spagna: l’headquarter di Barcellona è già attivo con l’inconfondibile specializzazione propria di Techyon: skill esclusive e tecniche costantemente up-to-date focalizzate sulla ricerca specifica dei migliori profili IT – Senior e Manager.

Attivo anche Techyon Exchange: programma di interscambio che permette ai collaboratori di lavorare presso le sedi estere. Rafforzare i legami interni, premiare i dipendenti e favorire la contaminazione di idee sono alcuni degli obiettivi.

…E grandi sogni….

L’aspirazione internazionale di Techyon non si ferma alla Spagna: la vision imprenditoriale punta a un’ulteriore espansione europea. Il progetto – già in corso d’opera – è quello di espandersi, entro il 2025, in altri due stati: la Francia e la Germania.