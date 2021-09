Sclerosi multipla: vaccino Covid sicuro per recidive

Sclerosi multipla: il vaccino contro il Covid non aumenta il rischio di recidiva a breve termine secondo i risultati di uno studio italiano

Il rischio a breve termine di recidiva di sclerosi multipla (SM) non è aumentato dopo la vaccinazione COVID-19. È quanto ha mostrato un’analisi preliminare condotta nel nostro Paese e i cui risultati sono stati pubblicati online sul “Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry”.

Sui 324 pazienti con SM che hanno ricevuto il vaccino mRNA Pfizer-BioNTech COVID-19, sei recidive cliniche si sono verificate nei 2 mesi precedenti la vaccinazione (1,9%) e sette si sono verificate nei 2 mesi successivi (2,2%), riferiscono gli autori, guidati da Massimiliano Di Filippo, dell’Università di Perugia. L’incidenza delle recidive 2 mesi prima e dopo la vaccinazione non era statisticamente diversa (B 0,154, IC 95% da -0,948 a 1,288, P= 0,78).

La sicurezza dei vaccini nelle persone con SM è stata oggetto di dibattito, osservano Di Filippo e colleghi. «Nell’attuale scenario pandemico COVID-19, la disponibilità di vaccini a mRNA giustifica l’urgente necessità di definire la loro sicurezza nelle persone con SM».



Studio prospettico su oltre 300 pazienti seguiti per almeno 2 mesi

L’analisi rappresenta il primo studio prospettico di una vasta coorte di pazienti con SM seguiti per almeno 2 mesi dopo la prima dose del vaccino Pfizer, spiegano i ricercatori. Lo studio ha incluso pazienti provenienti da 25 centri terziari italiani per la SM che hanno avuto una prima dose del vaccino Pfizer nel gennaio 2021. Il blocco del database è stato il 31 marzo.

Dei 324 pazienti con SM nello studio, 322 hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer, distanziate di 21,5 giorni l’una dall’altra. Ventotto persone (8,6%) avevano manifestato un’infezione da SARS-CoV-2 confermata da un tampone molecolare, 225 giorni prima della loro prima dose di vaccino.

La maggior parte delle persone nello studio (74,7%) erano donne e l’età media era di circa 43 anni. La maggior parte dei pazienti (93,5%) aveva una SM recidivante-remittente; Il 4,6% aveva una malattia secondaria progressiva e l’1,9% una malattia primaria progressiva. La durata media della malattia era di 11,9 anni e il punteggio medio della Expanded Disability Status Scale (EDSS) al momento della vaccinazione era di 2,1, indicativo di una minima disabilità.

Il tempo medio tra la prima dose di vaccino e la ricaduta clinica è stato di 44 giorni. Età, sesso, durata della malattia o punteggio EDSS non hanno avuto alcun effetto sull’insorgenza di recidive. Cinque recidive erano monofocali e due multifocali. Al momento della vaccinazione, tre pazienti sono stati trattati con dimetilfumarato, uno con glatiramer acetato, due con ocrelizumab e uno non è stato trattato.



Stesso tasso di ricadute prima e dopo l’iniezione della dose

I risultati ribadiscono quelli osservati in Israele, dove i ricercatori hanno riportato un tasso simile di recidiva acuta in 555 pazienti con SM dopo la vaccinazione Pfizer COVID-19. Nello studio israeliano, tuttavia, il periodo di follow-up è stato variabile: circa il 20% dei pazienti con recidive è stato seguito per meno di 14 giorni dopo l’immunizzazione, specificano Di Filippo e co-autori.

I limiti dell’attuale studio, afferma il team, includono la mancanza di dati RM e gli unici 2 mesi di follow-up. Inoltre, poiché solo il 6,5% dei pazienti aveva una SM progressiva, non è possibile trarre conclusioni chiare su quel gruppo, aggiungono i ricercatori.

«Studi osservazionali più ampi con un follow-up più lungo sarebbero auspicabili» scrivono i ricercatori. «Nonostante queste limitazioni, riteniamo che i risultati del nostro studio possano migliorare la pratica clinica guidando le decisioni cliniche e supportare la raccomandazione di promuovere l’accesso delle persone con Sclerosi multipla alla vaccinazione COVID-19».



Bibliografia:

Di Filippo M, Cordioli C, Malucchi S, et al. mRNA COVID-19 vaccines do not increase the short-term risk of clinical relapses in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021 Aug 18. doi: 10.1136/jnnp-2021-327200. [Epub ahead of print]. link