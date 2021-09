Florida: studenti meno ansiosi con la pet therapy

Florida: alla Southeastern University gli studenti allentano la tensione con la pet therapy e con Lexi, un cane da terapia certificato disponibile a tempo pieno

Alla Southeastern University in Florida la facoltà e il personale non sono gli unici desiderosi di vedere gli studenti tornare al campus per il semestre autunnale. Ad aspettarli, infatti, c’è anche Lexi, un cane da terapia certificato che è disponibile a tempo pieno per le visite di studenti, facoltà e personale durante l’anno accademico. Lexi è un golden retriever che risiede principalmente nell’Academic Center for Enrichment (ACE), il centro di apprendimento e tutoraggio di Southeastern. La sua proprietaria, Carolyn Burnett, lavora come coordinatrice del successo accademico all’ACE. Burnett e Lexi sono all’università da più di due anni, dalle 8:00 alle 16:30, dal lunedì al venerdì.

“Sapevo che Lexi sarebbe stata una risorsa, ma non avevo idea della differenza impressionante che avrebbe fatto per gli studenti e il personale di Southeastern”, ha osservato Burnett. “È incredibile vedere lo stress e l’ansia degli studenti quando passano del tempo con lei. Lexi è qui a tempo pieno: dalle 8 del mattino alle 16:30 circa ogni giorno”. Prima di Lexi, il centro di tutoraggio aveva un foglio d’iscrizione per gli studenti e una quantità nominale di visitatori, ma tutto questo è cambiato. “Molti studenti vengono solo per lei”, ha detto Burnett con un sorriso. “Una delle cose che abbiamo dovuto fare è stato aggiungere ‘visita Lexi'”.

“Ho visto gli studenti entrare e l’ansia sciogliersi immediatamente appena in contatto con lei”, ha condiviso Burnett. “È stata una meravigliosa opportunità vedere che differenza può fare un cane nell’aiutare le persone a sentirsi a proprio agio per rilassarsi e liberarsi delle ansie”. in ACE, Lexi tiene compagnia agli studenti mentre lavorano, studiano o anche solo durante una pausa, quando hanno bisogno di staccare.

“Non è raro – continua Burnett – vedere uno studente seduto sul pavimento o ad un tavolo che la accarezza mentre lavora. Ad alcuni studenti mancano i loro animali domestici e stare con Lexi è un’incredibile opportunità quando sono costretti a stare lontano da casa”.

“La prima volta che ho incontrato Lexi è stato durante il mio colloquio per il mio primo lavoro come tutor all’ACE. Lexi era lì durante il colloquio, sdraiata accanto a me. La sua presenza era confortante e una fonte di incoraggiamento”, ha commentato Erin Callahan, tutor principale di ACE. “Ora vedo Lexi ogni giorno che lavoro all’ACE e lei mi rallegra sempre la giornata. Le persone possono veramente fiorire quando hanno uno spazio dove si sentono sicuri e amati. Lexi è quello spazio per me e per molti altri studenti”.