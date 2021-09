Cosmetici: Dr. Hauschka lancia la nuova campagna

Cosmetici naturali: Dr. Hauschka lancia la nuova campagna brand “A different view on…”. Perché la bellezza non è un ideale, ma è individualità

Dr. Hauschka combina da sempre i suoi cosmetici naturali con un’attenzione particolare alla ricerca e all’impatto. Ed è proprio questo il messaggio della nuova campagna del brand “A different view on…”: La bellezza non è un ideale, ma è individualità. La ricerca che sta alla base dei nostri prodotti non sfrutta il pianeta ma lo protegge. La nostra cosmesi dona equilibrio alla pelle senza interferire con il suo ritmo naturale.

Da quando è nato il brand – nel 1967 – si coltiva rispettando la natura e l’uomo. Dr.Hauschka produce qualcosa di più di semplici cosmetici naturali: i giardini di piante officinali proteggono le diversità del nostro pianeta. L’equità e il rispetto sono alla base delle partnership sostenibili in tutto il mondo. Grazie alla cura il brand crea prodotti che durino a lungo. Tramite le nostre azioni, proviamo a migliorare il futuro della nostra società e del nostro ambiente.

Siamo appassionati di piante e ricercatori di tesori nella natura. E’ questo il nostro modello e l’inizio di tutto quello che facciamo. Lo definiamo “un diverso punto di vista nella ricerca”.

Rispettiamo la bellezza nella sua individualità e diversità. E questo è il motivo per il quale abbiamo “una diversa visione della cosmetica”.

Le nostre ricerche ottimizzano l’efficacia delle piante ed il loro impatto sulla pelle. Ciò significa che i nostri trattamenti non sono solo decorazione, ma cura. Questo è esattamente quello che noi intendiamo quando parliamo di “una differente visione nell’impatto”.

Diverse produzioni video fanno parte della nostra campagna multimediale in POS, online e nelle edizioni stampate ed online del Dr.Hauschka Magazine.

Realizzata in collaborazione con amici, la serie Faces presenta donne ispiratrici che abbracciano diverse visioni del mondo, della sostenibilità, attraverso le loro azioni e la loro individualità nel loro lavoro e nella vita privata. Si includono, per esempio, Dörte de Jesus, direttore creativo e fondatore di Lissome, che condivide con noi il suo approccio ininterrotto alla sostenibilità e alla consapevolezza. Amber Jae Slooten, che si occupa di ricerche nella moda virtuale e sperimenta con occhio critico il mondo del fast fashion. E Julia Leeb, che lavora come fotogiornalista in zone di combattimento e regioni colpite dalla crisi e documenta sia le crudeltà che la pura umanità. Vede l’attenzione e l’impatto del suo lavoro nell’attuale riconciliazione e il ruolo delle donne in crisi e la situazione di conflitto come perno della società civili.