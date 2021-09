Anziani ipertesi: bene la riduzione della pressione sanguigna

Ipertensione: la riduzione con un trattamento intensivo della pressione sanguigna previene complicazioni per i pazienti più anziani secondo lo studio STEP

Un trattamento aggressivo della pressione sanguigna nei pazienti anziani ipertesi riduce l’incidenza di eventi cardiovascolari rispetto alla terapia standard, senza aumentare gli esiti negativi. Questo è il risultato di una ricerca presentata al Congresso ESC 20211 e pubblicata sul New England Journal of Medicine.

A livello mondiale, oltre un miliardo di persone presentano l’ipertensione. La prevalenza complessiva negli adulti è di circa il 30-45%, che sale a più del 60% delle persone oltre i 60 anni di età. Con l’invecchiamento della popolazione, l’adozione di stili di vita più sedentari e l’aumento del peso corporeo, la prevalenza dell’ipertensione in tutto il mondo continuerà ad aumentare.

L’elevata pressione sanguigna è stata la principale causa di morte prematura nel 2015, con quasi 10 milioni di morti.

Gli studi sull’abbassamento della pressione sanguigna negli adulti anziani con ipertensione hanno dato risultati contrastanti e le linee guida raccomandano diversi livelli target.

Lo studio STEP è stato condotto per fornire nuove prove sui benefici dell’abbassamento della pressione sanguigna nei pazienti anziani con ipertensione. In particolare, ha esaminato se un trattamento intensivo mirato a una pressione sanguigna sistolica (SBP) inferiore a 130 mmHg potesse ridurre il rischio di malattie cardiovascolari rispetto a un obiettivo SBP inferiore a 150 mmHg.

Lo studio ha arruolato 8.511 pazienti ipertesi essenziali più anziani da 42 siti clinici in Cina. Tutti i partecipanti avevano un’età di 60-80 anni, con una SBP di 140-190 mmHg durante tre visite di screening o l’assunzione di farmaci antipertensivi. I pazienti con precedente ictus sono stati esclusi.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a 1) trattamento intensivo (obiettivo SBP inferiore a 130 mmHg ma non inferiore a 110 mmHg); o 2) trattamento standard (obiettivo SBP 130-150 mmHg). L’esito primario era un composto di sindrome coronarica acuta, ictus, insufficienza cardiaca acuta scompensata, rivascolarizzazione coronarica, fibrillazione atriale o morte per cause cardiovascolari. I risultati secondari includevano i componenti dell’endpoint primario, la rigidità delle arterie principali e il declino della funzione renale o lo sviluppo della malattia renale allo stadio terminale.

Tutti i partecipanti sono stati programmati per il follow-up a 1, 2 e 3 mesi, e ogni 3 mesi successivi fino al mese 48 o fino alla visita di chiusura. Lo stesso dispositivo validato per la misurazione della pressione sanguigna è stato utilizzato in tutti gli ospedali che hanno collaborato, il che ha minimizzato le distorsioni dello sperimentatore nel determinare la pressione sanguigna durante le visite cliniche di follow-up.

Un importante punto di forza dello studio è stato che la pressione sanguigna a casa è stata monitorata tramite un’applicazione per smartphone (app) in aggiunta alle misurazioni nello studio del medico. All’ingresso dello studio, a tutti i partecipanti è stato fornito lo stesso monitor automatico della pressione sanguigna convalidato per l’utilizzo in autonomia a casa. La funzione Bluetooth del monitor ha permesso ai pazienti di far pervenire in automatico le letture dei dati a un centro tramite l’applicazione. Se la pressione sanguigna non veniva misurata regolarmente e trasmessa al centro dati, l’app inviava promemoria tramite WeChat. Un rapporto mensile sulle misurazioni a casa è stato inviato ai medici per migliorare l’efficienza del controllo della pressione sanguigna durante lo studio.

Durante un periodo di follow-up mediano di 3,34 anni, la diminuzione media della SBP dal basale è stata di 20,4 mmHg nel gruppo di trattamento intensivo e di 10,8 mmHg nel gruppo di trattamento standard. La SBP media ha raggiunto 125,6 mmHg e 135,2 mmHg nei gruppi intensivo e standard, rispettivamente, con una differenza media tra i gruppi di 9,6 mmHg.

Un totale di 196 eventi di esito primario sono stati documentati nel gruppo di trattamento standard (4,6%) rispetto a 147 eventi nel gruppo di trattamento intensivo (3,5%), con una riduzione del rischio relativo del 25% (hazard ratio con trattamento intensivo 0,75; 95% intervallo di confidenza [CI] 0,60-0,92).

Per quanto riguarda gli esiti secondari, il trattamento intensivo è stato associato a un rischio relativo inferiore del 34% di ictus (95% CI 0,46-0,95) e a un rischio relativo inferiore del 32% di sindrome coronarica acuta (95% CI 0,48-0,95). La progressione della rigidità arteriosa valutata dalla velocità dell’onda di polso brachiale-caviglia è stata significativamente più lenta nel gruppo di trattamento intensivo. I tassi di eventi avversi gravi e gli esiti renali non differivano tra i due gruppi tranne l’ipotensione, che si è verificata in 146 (3,4%) e 113 (2,6%) pazienti nei gruppi di trattamento intensivo e standard, rispettivamente (p=0,03).

Il ricercatore principale, Jun Cai dell’Accademia cinese delle scienze mediche, Pechino, Cina, ha detto: “Il controllo attivo della SBP al di sotto di 130 mmHg nei pazienti ipertesi più anziani, rispetto a quello al di sotto di 150 mmHg, ha portato a una minore incidenza di eventi cardiovascolari maggiori, senza aumento delle lesioni renali. Il monitoraggio della pressione sanguigna a domicilio rifletteva più accuratamente le fluttuazioni a lungo termine della pressione sanguigna rispetto alle misurazioni in ufficio”.

Riferimenti

STEP Study: intensive vs. standard blood pressure control among older hypertensive patients. Cai J, et Al. A Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Hypertensive Patients (STEP) N Engl J Med. 10.1056/NEJMoa2111437.