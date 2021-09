Il telecomando antisporco è una sfida tra studenti di SEO

La sfida tra gli studenti di SEO nel 2021 è sul Telecomando Antisporco: un gioco del Master per diventare professionisti nel posizionamento sui motori di ricerca

E’ in pieno svolgimento in queste settimane l’edizione 2021 del Master SEO, uno dei corsi migliori in Italia per diventare professionisti nel posizionamento dei siti internet sui motori di ricerca. Come ogni anno, all’interno del Master, oltre al tanto studio è prevista anche una parte “giocosa” rappresentata da un Contest SEO, dove gli studenti si sfidano con l’obiettivo di posizionare un sito o una pagina web nelle prime posizioni di Google, per una parola chiave ben definita.

La keyword che gli organizzatori hanno scelto quest’anno è: telecomando antisporco, e la regola è solo una… non ci sono regole, salvo l’obbligo di partecipare alla sfida con un dominio internet creato da zero.

Si tratta ovviamente di un prodotto che non esiste nella realtà, ed è stato scelto sia per renderne più facile il posizionamento (visto che non c’è competizione esterna), sia per dare ai partecipanti modo di sfogare la loro fantasia.

telecomandoantisporcoufficiale.it è uno dei siti partecipanti, la scelta in questo caso è stata di immaginare questo fantomatico telecomando antisporco come un prodotto innovativo, futuristico e tecnologico, in grado di pulire magicamente casa con un click.

Il sito ruota attorno a tutte le mirabolanti funzionalità di pulizia, ai comandi vocali e all’intelligenza artificiale che lo governa.

Pulire il bagno, lavare i vetri, i piatti, rifare i letti, addirittura lavare la macchina, diventano operazioni semplicissime e senza fatica, grazie all’elettrodomestico più “fake” dell’anno.

Oltre ai siti internet partecipanti sono comparsi nelle SERP del motore di ricerca anche tantissimi video che parlano del telecomando antisporco, per cercare di far capire meglio a Google di cosa si tratta e per ottenere più visibilità.

Nonostante la parola chiave in questione fosse “libera da competizione”, la sfida si sta rivelando in realtà molto ardua, questo a confermare il fatto che posizionare un sito internet appena nato non è una cosa così semplice, soprattutto per un prodotto che in realtà non esiste.

Il Contest terminerà nel weekend del 9 e 10 ottobre, in concomitanza con gli esami finali del Master, quale dei novelli SEO riuscirà a spuntarla?

Magari lungo l’estate ti sarà capitato, per caso, di incappare in questo magico telecomando, o magari semplicemente l’idea ti incuriosisce e vuoi saperne di più.

Se vuoi contribuire anche tu al successo di questo progetto puoi semplicemente visitare il sito, oppure puoi fare qualcosa di meglio.

Effettuando una ricerca su Google scrivendo “telecomando antisporco”, scorri finché trovi il sito telecomandoantisporcoufficiale.it – Sito ufficiale del Telecomando Antisporco, clicca e naviga in tutte le pagine del sito.