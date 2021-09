I Coldplay cantano con i BTS in “My Universe”

Oggi esce “My universe” dei Coldplay che cantano con i BTS: il brano è la terza anticipazione del disco della band di Chris Martin, “Music of the Spheres”

Si intitola “My Universe” e sarà su tutte le piattaforme da oggi. I Coldplay lanciano la notizia bomba annunciando il singolo inedito che li vedrà collaborare con gli idoli del k-pop: i BTS. Il brano, prodotto dall’hitmaker Max Martin, sarà contenuto nel nuovo disco della band di Chris Martin, “Music of the Spheres”, in uscita il 15 ottobre.

Anticipato dal tormentone “Higher Power” e dalla mini opera musicale di 10 minuti “Coloratura”, il disco diventa così ancora più atteso. Inedita la collaborazione tra i due gruppi e soprattutto inaspettata. I BTS e Chris Martin, però, erano stati protagonisti di una recente puntata di “Released”, il programma settimanale di YouTube che anticipa l’uscita del video musicale dell’artista coinvolto. I Bangtan Boys avevano invitato Martin per presentare “Permission to dance”.

Ancora prima, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i BTS hanno coverizzato “Fix you” dei Coldplay per Mtv Unplugged. Questo il risultato.