I Cavalier King sono più a rischio di malattie genetiche

Troppa selezione per i Cavalier King, secondo l’Università di Uppsala in Svezia: sono più inclini alle malattie genetiche

Cavalier King Charles Spaniel sono più inclini alle malattie genetiche rispetto ad altre razze popolari, che, nello specifico, colpiscono l’apparato cardiocircolatorio con la degenerazione mixomatosa della valvola mitrale (Mmvd), la malattia cardiaca congenita più comune nei cani,. E’ quanto emerge da uno studio condotto dall’Università di Uppsala in Svezia e pubblicato sulla rivista PLOS Genetics. Gli ultimi 300 anni di allevamento di cani hanno creato un’incredibile diversità di razze con varie dimensioni, forme e abilità. Ma questo processo ha anche fatto sì che molte razze diventassero più consanguinee e con maggiori probabilità di ereditare malattie genetiche, poiché l’allevamento intenso accelera la diffusione di qualsiasi mutazione contenuta in una popolazione relativamente piccola.

“Abbiamo scoperto che il recente allevamento può aver portato ad un accumulo accelerato di mutazioni dannose in alcune razze di cani”, ha detto Erik Axelsson dell’Università di Uppsala in Svezia. “Nel Cavalier King Charles spaniel in particolare, una o più di queste mutazioni colpiscono la proteina NEBL del muscolo cardiaco e possono predisporre questa razza a malattie cardiache devastanti”, ha detto. I ricercatori dello studio volevano sapere se le recenti pratiche di allevamento avevano aumentato il numero di varianti che causano malattie nei cani.

Così hanno sequenziato interi genomi da 20 cani di otto razze comuni, come Beagle, pastori tedeschi e Golden Retriever. Il numero particolarmente elevato di geni potenzialmente dannosi nei genomi dei Cavalier King Charles Spaniels, rispetto agli altri cani, è probabilmente il risultato della sua storia di allevamento, hanno concluso. I Cavalier King Charles Spaniel hanno il 12,5 per cento di mutazioni in più rispetto ai Rottweiler e ai Pastori tedeschi, il 10 per cento in più rispetto ai Golden Retriever e il 9 per cento in più rispetto ai beagle.

Le registrazioni suggeriscono che i piccoli cani di tipo spaniel esistono da almeno 1.000 anni e sono stati popolari presso le corti reali per diverse centinaia di anni in tutta l’Asia e l’Europa, compresa la corte del re Carlo II tra il 1630 e il 1685. Questi spaniel hanno subito diversi “colli di bottiglia” in cui solo una piccola percentuale della popolazione ha trasmesso i propri geni alla generazione successiva. I colli di bottiglia possono aver reso i geni nocivi più comuni nel genoma del Cavalier King Charles Spaniel prima che il cane fosse riconosciuto come razza nel 1945. I colli di bottiglia possono essere il risultato di guerre, epidemie o quando i cani non sono più necessari come razza da lavoro.