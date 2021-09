Dialoghi sull’Uomo: tocca ad Elena Cattaneo e Andrea Grignolio

Il metodo della scienza: conoscere il presente, costruire il futuro. Elena Cattaneo in dialogo con Andrea Grignolio al festival di antropologia di Pistoia

Domenica 26 settembre, alle ore 15 al teatro Bolognini, nell’ambito del festival di antropologia Pistoia – Dialoghi sull’uomo (24 – 26 settembre) la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo sarà relatrice nell’incontro Il metodo della scienza: conoscere il presente, costruire il futuro. Dialogherà con Andrea Grignolio, docente di storia della Medicina e della Bioetica all’università Vita-Salute S. Raffaele di Milano e al CNR-Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca e responsabile scientifico del Vaccine Hesitancy Forum del CNR-Ethics.

Non c’è nulla in ciò che la scienza scopre o studia che non può essere spiegato: con la pandemia, la maggior parte di noi ha imparato ad apprezzare il valore delle conoscenze e delle competenze, in un momento in cui le certezze del quotidiano sono venute improvvisamente meno. La sfida del domani sarà quella di recuperare e mantenere questo “innamoramento” verso la scienza e consolidare la fiducia nel metodo scientifico attraverso il racconto di come ogni gradino raggiunto oggi si poggi su quello costruito ieri da altri, e sarà la base su cui edificare l’orizzonte del domani.