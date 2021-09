Quando la voce è tutto: nasce a Roma Save Your Breath

A Roma, a Piazzale degli Eroi 17, ha aperto Save Your Breath, il primo centro della Capitale che si prende cura della voce e del benessere della persona

Sarah Biacchi, mezzosoprano, polivocalista, attrice e formatrice vocale per i professionisti dello spettacolo lancia a Roma Save Your Breath, il primo centro che si prende cura della voce e del benessere della persona!

La voce è lo strumento che usiamo maggiormente, in un‘epoca di videoconferenze e video presentazioni, spesso è il nostro primo biglietto da visita. La voce è un primario strumento artistico e professionale, fondamentale per attori e cantanti, ma anche per chi la usa quotidianamente per tante ore come insegnanti, agenti commerciali, operatori telefonici.

Save Your Breath è il metodo innovativo di allenamento del respiro che Sarah Biacchi ha creato e brevettato unendo la sua pluriennale esperienza con la tecnologia Elettro Mio Stimolazione Attiva (EMS). In soli 24 minuti con questo metodo si potenzia la respirazione costodiaframmatica sino alla massima performance vocale, ed è applicabile a tutte le tecniche di canto e recitazione.

Ogni sessione è individuale e personalizzata. Tutte le vocal trainer sono qualificate e certificate sia per l’EMS che per il metodo SYB, al fine di garantire e raggiungere una vera e propria competenza respiratoria.

Attraverso la combinazione di lavoro su postura, muscolatura, respirazione costodiaframmatica e flessibilità, SYB armonizza il flusso della propria energia interiore liberando le parti del nostro corpo bloccate per vari motivi, fisici, posturali, psicosomatici. Il principio motore di SYB si basa, infatti, sulla ricerca di un’armonia “attiva”, che distribuisce l’allineamento del respiro su tutta la colonna vertebrale, e di conseguenza agisce sullo studio e sulla risoluzione di problematiche respiratorie e articolari.

Con SYB ci si allena, per imparare a gestire il proprio respiro, utilizzare al meglio la propria voce e al contempo per stare bene, tenersi in forma, perdere peso, e tonificare il sistema muscolare, pratiche essenziali a qualsiasi tipo di attività si svolga, da quelle più dinamiche e sportive a quelle più statiche e sedentarie.

In altre parole “voce sana in corpore sano”, perché respirare è vita!

Save Your Breath, primo ed unico centro italiano, aprirà le sue porte dal 22 settembre 2021 a Piazzale degli Eroi n. 17.

SAVE YOUR BREATH – Il metodo

Save Your Breath è il primo metodo di allenamento del respiro, che in soli 24 minuti, grazie alla tecnologia di Elettro Mio Stimolazione Attiva (EMS) applicata alla tecnica di canto e recitazione, potenzia la respirazione costodiaframmatica sino alla massima performance vocale. Come effetto collaterale, si ottiene un dimagrimento costante unito a un’intensa tonificazione muscolare.

I sorprendenti risultati, funzionali ed estetici (maggior fiato, maggiore apertura toracica, minor tempo di risalita del diaframma, sblocchi cervicali, lombari e dorsali, recupero dopo importanti patologie polmonari e respiratorie, dolori di schiena, blocchi osteoarticolari) si avvertono da subito, allontanando la sensazione di “fiato corto” e di gola chiusa, e perdendo inoltre in ogni seduta almeno 600 calorie, oltre un’importante massa di liquidi.

Indossando un jacket con degli elettrodi, sopra un particolare underwear personalizzato, si avvertirà una contrazione muscolare che progressivamente aumenterà col passare delle sessioni. Si allenano le spalle, i glutei, gli addominali, i bicipiti, i quadricipiti, i dorsali, i lombari, i pettorali. Unitamente si eseguono esercizi che allenano la lunghezza del fiato, l’apertura dei risuonatori, la grandezza dell’“area di lavoro” vocale. Voce e corpo lavorano insieme in una performance parlata o cantata.

LA SESSIONE

Il training di 24 minuti è interamente ed esclusivamente dedicato a una persona per volta; ogni sessione di lavoro si articola in tre fasi modulabili, coordinata e diretta dalla vocal trainer

Fase 1 – il macchinario EMS allena tutte le fasce muscolari del corpo;

Fase 2 – il macchinario EMS allena le fasce muscolari per la respirazione costodiaframmatica unite al riscaldamento del fiato e alla tecnica con esercizi specifici personalizzati;

Fase 3 – il macchinario EMS supporta durante la performance vocale parlata o cantata, in base alle esigenze individuali e al piano di lavoro con la vocal trainer.

E’ consigliabile una sessione a settimana per le prime 12 settimane, che solo in seguito potranno salire a un massimo di due, per specifiche esigenze professionali o sanitarie.