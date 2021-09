Lo schwa è sugli iPhone con iOS15

Con iOS15 nei prodotti Apple è possibile digitare il simbolo fonetico schwa, “ə”: è usato al posto della desinenza maschile o femminile di una parola

Con la presentazione dei nuovi Iphone, Apple ha rilasciato anche l’ultima versione del suo sistema operativo: iOS15.

Oltre a nuove feature e importanti migliorie per i prodotti di casa Cupertino, è stata introdotta anche la possibilità di digitare il simbolo fonetico ə, chiamato schwa, che oggi più che mai viene usato al posto della desinenza maschile o femminile di una parola per includere contemporaneamente uomini e donne e per riferirsi a persone che non si riconoscono nel binarismo di genere.

Lo schwa, nella tastiera di Apple, si può ora digitare velocemente. Per farlo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), basta tenere premuta la lettera “e” e tra le varianti selezionare ə. Mentre per i prodotti Android la funzione era già disponibile da diverso tempo.

Lo schwa è da sempre utilizzato da molti linguisti e nell’alfabeto fonetico è una vocale con un suono ben preciso. Non è presente in italiano, ma in molte lingue europee sì.