Irene Olivier in radio con il singolo “BE 2”

Irene Olivier dal pattinaggio europeo alla musica: disponibile online su tutte le piattaforme digitali il singolo “BE 2”

“BE 2” è la storia di una relazione giunta ormai al capolinea. Generalmente potrebbe essere intesa come una storia d’amore che ha logorato entrambe le parti e che ancora fatica a spegnersi del tutto, ma l’idea di fondo del nuovo brano di IRENE OLIVIER è incentrata su una riflessione profondamente personale, rivolta al proprio Io.

Commenta, infatti, l’artista: «Ciò che siamo VS ciò che avremmo voluto o vogliamo essere: a voi l’interpretazione».

Il videoclip ufficiale di “BE 2” vede protagonista la stessa Irene. Le prime sequenze di immagini ritraggono l’artista che si risveglia nel bagagliaio di un’auto, l’atmosfera è asfissiante. Una volta realizzato ciò che le è accaduto, la protagonista riesce a uscire, mettersi alla guida del mezzo e allontanarsi. Ma proprio nella scena finale si svela la natura della storia narrata: un loop temporale da cui la donna non riesce a uscire. Link videoclip

Biografia

Irene Olivier è nata a Belluno e fin da bambina si è dedicata a cercare la bellezza dove possibile. Per dieci anni è stata una pattinatrice artistica su ghiaccio, partecipando anche a competizioni di livello europeo. Negli anni, poi, ha sviluppato anche la passione per altre forme d’arte, come il cinema e la fotografia. Proprio quest’ultima l’ha spinta a viaggiare e partecipare a vari concorsi fotografici, fino alla pubblicazione di un suo scatto su Africa Geographic. Ha sempre amato ascoltare musica internazionale, senza mai lasciare le influenze italiane. Forse anche per questo ha scelto di iscriversi alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere a Venezia, laureandosi in inglese e spagnolo. Durante questi anni ha sempre scritto pensieri, testi e poesie in inglese, con il sogno di poter un giorno fare lo stesso per un brano musicale. Ha partecipato a più esperienze formative nell’ambito canoro, che l’hanno portata a partecipare anche a concorsi nazionali. Scrive testi in inglese perché crede che, pur essendo la musica un linguaggio universale, i testi debbano trovare un modo di arrivare al cuore di chiunque. Dopo anni di esperienza live, entra nella famiglia di StrangerArts, realizzando il suo progetto discografico. Dopo aver pubblicato a luglio il singolo “Witch Eyes”, Irene Olivier torna con un nuovo brano dal titolo “BE 2”.