Canguro ringrazia soccorritori: il video è virale

Canguro cade in un lago e “ringrazia” i suoi soccorritori: il video girato a Canberra, in Australia, è virale sui social network

Anche gli animali sanno essere riconoscenti. Come questo canguro, che ha “ringraziato” i suoi salvatori che lo hanno tirato fuori da un lago.

Siamo a Canberra, Australia. Il marsupiale era caduto nelle acque di Burley Griffin, che di mattina presto, in questo periodo dell’anno, raggiungono temperature molto basse, intorno allo zero.

A causa del freddo, non riusciva quasi a muoversi. Due passanti hanno visto l’animale in difficoltà e hanno deciso di aiutarlo. Per farlo sono entrati in acqua, avvicinandosi lentamente al canguro che, spaventato, avrebbe potuto reagire con violenza.

Piano piano, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i due uomini sono riusciti a prendere confidenza con l’animale, portandolo di peso fuori dall’acqua. Una volta al sicuro, il canguro ha “ringraziato” i suoi salvatori, tendogli le zampe anteriori come per stringergli la mano e lasciandosi accarezzare.