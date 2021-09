Vitruvio ad Art Night Venezia con la videoinstallazione Venezia 3021

Vitruvio Virtual Reality presenta la video installazione Venezia 3021 in occasione della decima edizione di Art Night Venezia del 2 ottobre

In occasione della decima edizione di Art Night Venezia di sabato 2 ottobre 2021 – una data scelta in concomitanza con la famosa Nuit Blanche di Parigi che si tiene nello stesso giorno – l’Università Ca’ Foscari Venezia, ideatrice e promotrice della manifestazione in collaborazione con il Comune di Venezia, aprirà la notte dell’arte veneziana con un evento d’eccezione realizzato da Vitruvio Virtual Reality.

Nel cortile di Ca’ Foscari, a partire dalle 19.30 sarà proiettata la video installazione Venezia 3021, da un’idea di Silvia Burini, direttore scientifico di Art Night, realizzata appositamente per Art Night Venezia da Vitruvio Virtual Reality, realtà emiliana al confine fra lo studio d’animazione e il collettivo artistico. Il video sarà un omaggio ai 1600 anni di storia della città di Venezia: proprio nel 2021 infatti il capoluogo veneto celebra la sua lunga storia.

La video installazione Venezia 3021 è un viaggio nelle mente di chi ha abitato, abita e abiterà Venezia attraverso gli innumerevoli linguaggi artistici – dalla pittura alla fotografia, dal cinema al modello 3D – che hanno tentato di afferrare l’anima della città.

“L’idea – afferma Simone Salomoni coordinatore del progetto e co-fondatore di Vitruvio Virtual Reality – è nata guardando il dipinto di Bernardo Bellotto – nipote di Canaletto – L’ingresso del Canal Grande, Santa Maria della Salute e la Dogana dal campo Santa Maria Zobenigo, un olio su tela del 1743 conservato al Getty Museum di Los Angeles. Venezia è una materia estremamente difficile, potrei dire insidiosa, continua Salomoni, noi abbiamo cercato di approcciarci consapevoli della grande tradizione che avevamo alle spalle e di integrarla in maniera armonica con il nostro linguaggio che è quello della Computer-Generated Imagery”.

Il video è stato realizzato in Computer grafica (CGI), la tecnica utilizzata per la resa degli effetti speciali digitali cinematografici. In questo specifico caso la veduta del Bellotto è stata riprodotta in tre dimensioni e animata attraverso l’utilizzo del motore grafico in real time utilizzato per le produzioni videoludiche.

La video installazione sarà accompagnata da una pubblicazione a tiratura limitata – supportata da un’applicazione per la realtà aumentata.

Silvia Burini afferma “Non è stato facile pensare al programma cafoscarino per Art Night 2021. Molti erano gli elementi da considerare: la stagione diversa, le restrinzioni dovute all’emergenza sanitaria ma soprattutto la necessità di lasciare un segno. Ci siamo concentrati sull’evento culturale più importante per Venezia: la celebrazione dei suoi 1600 anni, chiedendo a Vitruvio di elaborare un video partendo da un corpus di immagini che vengono da una nostra ricerca. Il risultato è un video sorprendente che riesce a farci vedere la storia di Venezia con uno sguardo inedito ma anche a farci provare emozioni vere”.

INFORMAZIONI UTILI

Venezia 3021

Video installazione realizzata da Vitruvio Virtual Reality

Nell’ambito della decima edizione di Art Night Venezia – L’arte libera la Notte

QUANDO: 2 ottobre 2021, proiezione del video ore 19.30

DOVE: Cortile Università Ca’ Foscari, Venezia

La Venice Art Night è un’iniziativa ideata e coordinata dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia.

