Svelato il cast di Ballando con le Stelle 2021

Da Arisa a Al Bano, da Sabrina Salerno a Federico Fashion Style, ecco il cast di Ballando con le Stelle 2021 al via il 16 ottobre su Rai1

Il cast di Ballando con le Stelle 2021 è pronto. La nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci partirà sabato 16 ottobre in prima serata su Rai 1 e riunirà grandi nomi dello spettacolo. E non solo.

Come svelato da Di Più Tv, i concorrenti che si metteranno alla prova sono 13, di cui 5 già confermati ufficialmente.

Ecco il cast di Ballando con le Stelle 2021

Confermati:

Arisa

Morgan

Memo Remigi

Al Bano

Valerio Rossi Albertini

A questi si aggiungono:

Andrea Iannone

Federico Fashion Style

Mietta

Sabrina Salerno

Valeria Fabrizi

Fabio Galante

Bianca Gascoigne

Alvise Rigo

Riconfermata, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la giuria che affiancherà Milly Carlucci: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.