IBD: ecco quando aumentano i livelli di colesterolo

L’uso di corticosteroidi e tofacitinib in pazienti con IBD, malattia infiammatoria cronica intestinale, è correlato ad un aumento dei livelli di colesterolo totale

Secondo una ricerca pubblicata su Alimentary Pharmacology and Therapeutics, l’uso di corticosteroidi e tofacitinib in pazienti con malattia infiammatoria cronica intestinale è correlato ad un aumento dei livelli di colesterolo totale mentre l’uso di anti-TNF non avrebbe effetti.

“I pazienti con una malattia infiammatoria cronica attiva hanno livelli più bassi di colesterolo totale, colesterolo HDL (HDL-c) e colesterolo LDL (LDL-c) rispetto ai pazienti in remissione della malattia e alla popolazione generale. Questo cosiddetto “paradosso lipidico” è stato rispecchiato in altri stati infiammatori”, evidenziano Jasmijn A.M. Sleutjes, Erasmus Medical Center e colleghi.

La gravità dell’infiammazione sottostante è associata all’entità di questi cambiamenti lipidici.

Studi randomizzati controllati e studi osservazionali in pazienti con IBD hanno dimostrato aumenti dei livelli di lipidi dopo l’inizio della terapia. Non è noto se i livelli lipidici siano influenzati allo stesso modo da tutte le classi di trattamento per le IBD.

Per valutare l’effetto delle diverse classi di farmaci IBD sul profilo lipidico, i ricercatori hanno eseguito una revisione sistematica di 11 studi comprendenti 1.663 pazienti con IBD (15% morbo di Crohn, 85% colite ulcerosa) che hanno valutato i livelli lipidici prima e dopo l’induzione, nonché attraverso il trattamento di mantenimento.

Tre studi hanno valutato gli effetti sui lipidi dei corticosteroidi (n=73), quattro degli agenti anti-TNFα (n=207), cinque del tofacitinib (n=1257), uno del filgotinib (n=128) e uno della ciclosporina (n=72).

Il regime di trattamento dei corticosteroidi consisteva in (a) dose settimanale di metilprednisolone somministrata in bolo endovenoso vs convenzionale assunto per via orale quotidianamente (regime di riduzione di 12 settimane in entrambi i bracci a partire da 450 mg/settimana) e (b) budesonide-MMX di nuova generazione per via orale (regime di 8 settimane con una dose stabile di 9 mg).

Nel terzo studio, la specifica del tipo e della dose di corticosteroidi non è stata divulgata.

Gli agenti anti-TNFα utilizzati includevano solo infliximab, infliximab o adalimumab (n=104 e n=10, rispettivamente) e agenti anti-TNFα non specificati.

Due studi hanno riportato l’uso concomitante di steroidi al basale. Non erano disponibili dati sul dosaggio o sull’intervallo degli agenti anti-TNFα. Tre studi su tofacitinib inclusi erano studi clinici randomizzati e due erano coorti di vita reale.

In questi studi sono state utilizzate diverse dosi di induzione del trattamento (intervallo 0,5-15 mg), ma i regimi di mantenimento erano simili in tutti gli studi (5 mg o 10 mg due volte al giorno). Nel tofacitinib, l’uso concomitante di steroidi al basale variava dal 36,3% al 50%.

Otto studi hanno riportato cambiamenti lipidici dopo l’induzione e cinque studi dopo il trattamento di mantenimento. Erano disponibili dati sulla modificazione dei livelli lipidici per colesterolo totale (11 studi), HDL-c (8 studi), LDL-c (8 studi) e trigliceridi (7 studi).

Secondo i risultati dello studio, i ricercatori hanno osservato un cambiamento nei livelli di colesterolo totale dopo la terapia di induzione tra i pazienti trattati con corticosteroidi (variazione media, +1,19 mmol/L; 95% CI, 0,52-2,59), tofacitinib (variazione media, +0,66 mmol/L ; 95% CI, 0,42-0,79) e filgotinib (variazione media, +0,39 mmol/L).

I ricercatori hanno riscontrato tendenze simili dopo la terapia di mantenimento (variazione media dei corticosteroidi, +1,33 mmol/L; 95% CI, 0,28-2,26; variazione media di tofacitinib, +0,55 mmol/L; 95% CI, 0,43-0,68; variazione media di filgotinib, +0,28 mmol/l).

Al contrario, gli agenti anti-fattore di necrosi tumorale non sono stati associati a variazioni dei livelli di colesterolo totale dopo la terapia di induzione (variazione media, -0,11 mmol/L; 95% CI, -0,26-0,36) o la terapia di mantenimento (variazione media, 0,08 mmol/L ; 95% CI, –0,07-0,39).

“Abbiamo dimostrato cambiamenti lipidici significativi e persistenti nei pazienti con IBD che iniziano con corticosteroidi e tofacitinib indipendentemente dai regimi di trattamento.

Inoltre, tofacitinib ha aumentato i livelli di HDL-c e LDL-c e ha ridotto significativamente i livelli di trigliceridi sia dopo la terapia di induzione che di mantenimento”, ha concluso Sleutjes. “L’effetto degli agenti anti-TNF-a sui cambiamenti del colesterolo totale è stato neutro”.

