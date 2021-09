Fast Animals and Slow Kids: le date del tour 2022

I Fast Animals and Slow Kids annunciano le date del tour nei principali club italiani nel 2022: si parte il 7 aprile dal Campus Industry Music di Parma

Dopo l’uscita del nuovo album “È GIÀ DOMANI” i Fast Animals and Slow Kids annunciano il tour nei principali club italiani nel 2022.

Le date di questa estate erano figlie della voglia di tornare a suonare dal vivo e della volontà di celebrare il primo decennio di carriera della band che per l’occasione ha riarrangiato, per la prima volta, in chiave acustica i suoi brani più importanti. La scelta di un tour acustico, inoltre, andava incontro a due necessità: se da una parte era difficile pensare ad un concerto “classico” dei Fask con un pubblico obbligato a stare seduto e distanziato, dall’altra parte una versione acustica dava la possibilità alla band di dialogare in modo più ravvicinato con i fan.

Il tour “È GIÀ DOMANI TOUR” in programma per il 2022 riporterà finalmente la band alla sua condizione ottimale: palchi, sudore, stage diving, tanto rock and roll e l’urlo liberatorio che non manca mai durante i concerti “SIAMO I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS E VENIAMO DA PERUGIA”.

I biglietti saranno in vendita online (TicketOne e VivaTicket) e disponibili nei punti vendita autorizzati.

Questi gli appuntamenti del “È GIA DOMANI TOUR”:

7 aprile 2022 PARMA Campus Industry Music

9 aprile 2022 BOLOGNA Link

12 aprile 2022 PADOVA Hall

15 aprile 2022 FIRENZE Tuscany Hall

19 aprile 2022 TORINO Teatro della Concordia

30 aprile 2022 NAPOLI Casa della Musica

3 maggio 2022 ROMA Atlantico

6 maggio 2022 MILANO Fabrique