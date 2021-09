Trasformare la casa rinnovando le pareti

È possibile trasformare completamente una casa, aggiungendo solo piccoli dettagli alle pareti? Sì, è possibile e anche più semplice di quanto si pensi.

L’arredo e il design hanno fatto passi da gigante, portando innovazioni e soluzioni personalizzate, alla portata di tutte le tasche e di tutti i gusti.

Le soluzioni più gettonate sono i fotomurali e le stampe su tela, ovvero la moderna evoluzione delle carte da parati.

Immagini esemplificative di questo tipo di complementi d’arredo sono consultabili su https://www.photowall.com/it.

Ma cosa sono esattamente? Cerchiamo di scoprirlo assieme.

Fotomurali

I fotomurali sono sfondi fotografici stampati su carta. Si tratta di modernissime carte da parati che combinano assieme le linee del design per l’arredo e la creatività artistica delle immagini.

I motivi fotografici vanno da grafici spaziali, foreste, paesaggi mozzafiato, fino a fantasie colorate e vividi accostamenti cromatici.

I fotomurali si possono applicare facilmente sulle pareti o su una singola parete di qualsiasi stanza: dal soggiorno, alla camera da letto.

Disponibili in diverse dimensioni, i fotomurali consentono anche di creare fantastiche pareti divisorie e tramezzi tra una stanza e l’altra.

Basta un poco di colla atossica ed ecologica, inclusa nella confezione dei fotomurali, e il gioco è fatto: la casa apparirà subito diversa, trasformata, anche se abbiamo modificato solo una parete.

Le foto da stampare su queste originalissime carte da parati si possono personalizzare e scegliere a piacimento.

Si possono usare anche le proprie foto, che daranno vita a fotomurali in grado di trasformare la casa in un vero e proprio album dei ricordi.

Le pareti della casa si possono trasformare o rinnovare anche con un parente stretto dei fotomurali: la carta da parati di design. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

Carta da Parati di Design

Gli amanti dello stile classico possono decorare le pareti con la cosiddetta “carta da parati di design” o “carta da parati a stile unico”.

A differenza dei fotomurali, questa carta non viene stampata, ma dipinta direttamente a mano da artisti e progettisti d’arredo.

La carta da parati a design unico contiene colori e motivi che esprimono stile, classicità e raffinatezza, ma anche un talento artistico che trasformerà la casa in una vera e propria galleria d’arte domestica.

In alternativa alla carta da parati di design, si può ricorrere a un’altra soluzione “artistica”: le stampe su tela. Eccone un piccolo assaggio.

Stampe su Tela

Le stampe su tela sono molto più che carta da parati, perché non sono fatte di carta, ma di tela, appunto. Tessuto antico e resistente, la tela venne usata per la prima volta nel XV secolo, nei paesi nordici, per sostituire gli affreschi e i dipinti su legno che pativano l’azione del freddo e dell’umidità.

Oggi, grazie alle moderne tecnologie, le stampe su tela sono diventate un pratico e raffinato complemento d’arredo.

I pannelli, personalizzabili e di varie dimensioni, vengono stampati grazie a un potente software in grado di riprodurre foto, illustrazioni, dipinti famosi, motivi e locandine di film, a colori o in bianco e nero.

Le stampe vengono poi ricolorate per evitare che le tinte vengano parzialmente ombreggiate dalla tela. Con una lavorazione attenta e meticolosa, le stampe su tela diventano così delle vere e proprie opere d’arte pronte per essere esposte in casa.

Adatte a qualsiasi stanza, queste opere d’arte vestono le pareti con l’eterno tocco della creatività. Sono facili da applicare e possono abbellire qualsiasi ambiente, da quello domestico a quello lavorativo.

Per una casa di spessore e di forte impatto visivo, si possono usare anche i poster incorniciati. Cosa sono? Ecco la risposta.

Poster Incorniciati

I poster incorniciati sono grandi immagini stampate su carta di design e incorniciati come dei veri e propri quadri. Possono essere personalizzati su richiesta e riprodurre piante e fiori, arte contemporanea, immagini astratte, motivi, paesaggi, verde, boschi, fondali marini e illustrazioni per bambini.

Ogni idea è pensata per adattarsi a uno specifico ambiente. Pensiamo, ad esempio, alle illustrazioni geografiche, perfette per la cameretta dei bambini, o a quelle di piante e fiori, ideali per un ingresso o un soggiorno.

Conclusione

Come si può notare, trasformare la casa cambiando lo stile delle pareti non è poi così difficile o complicato. Anzi, è molto semplice e poco costoso.

Stampe su tela, fotomurali, poster incorniciati e carta da parati di design sono arte al servizio dell’arredamento.

Possono esprimere la nostra personalità, ma, soprattutto, possono raccontare la nostra quotidianità con il fascino senza tempo delle arti visive.