Terence Hill sveste l’abito talare di Don Matteo

L’ultimo ciak di Terence Hill come Don Matteo: l’addio dopo oltre 20 anni, 13 stagioni e più di 250 episodi della serie Tv

È arrivato il momento dell’ultimo ciak per Terence Hill che dopo 13 stagioni e più di 250 episodi, girati nel corso di oltre 20 anni, ha lasciato i panni dell’amatissimo Don Matteo. Era il 7 gennaio del 2000 quando per la prima volta il prete-investigatore entrava nelle case degli italiani, con quella che sarebbe diventata la storica bicicletta a bordo della quale, in giro per l’Umbria, avrebbe risolto tanti casi. Un tentativo per Hill, che per la prima volta recitava con la sua voce in italiano, di rilanciare la sua carriera, che si sarebbe rivelato un sorprendente successo. Nel giorno del saluto finale a Spoleto, racconta la Dire (www.dire.it), troupe e colleghi si sono stretti commossi attorno al protagonista di Don Matteo, quindi uno scatto finale tutti insieme per immortalare lo storico giorno che segna la fine di un’era.