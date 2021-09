Previsioni meteo 21 settembre 2021: tempo più stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 21 settembre 2021: torna il sereno su buona parte dell’Italia, isolate precipitazioni su arco alpino e regioni adriatiche

Condizioni meteo all’insegna della variabilità sull’Italia in quest’ultima decade del mese di settembre. Nella giornata di oggi avremo tempo in prevalenza stabile, dopo il maltempo dello scorso weekend, anche se saranno possibili isolati rovesci sulle Alpi e sulle regioni adriatiche. Bel tempo sul resto della Penisola, con l’alternanza di innocue nubi e sole.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni il tempo risulterà variabile, con prevalenza di cieli sereni ad eccezione di Calabria e Sicilia che tra domani e giovedì potrebbero fare i conti con un rapido passaggio perturbato. A seguire, nel corso del prossimo weekend è atteso il ritorno del maltempo specie sulle regioni del Nord e del Centro.

Intanto per oggi, martedì 21 settembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con isolati rovesci sulle Alpi Lepontine; al pomeriggio maggiori schiarite sulle aree pianeggianti, con qualche addensamento sui rilievi e isolati piovaschi sulle Alpi Piemontesi. In serata tempo del tutto asciutto con cieli in prevalenza sereni. Nessuna variazione di rilievo nelle ore notturne.

Al Centro tempo instabile al mattino specie sui versanti Adriatici; sereno o poco nuvoloso sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio attesi rovesci sparsi tra Lazio, Abruzzo e Umbria; altrove non sono previste variazioni. In serata ancora qualche pioggia sull’Abruzzo; ampi spazi di sereno altrove.

In Toscana ampi spazi di sereno nelle ore mattutine sulle coste e sulle zone interne, qualche nube in più al pomeriggio sull’entroterra; in serata il tempo si manterrà stabile con nubi diffuse specie sui settori interni.

Al Sud e sulle Isole asciutto al mattino con nuvolosità irregolare tra Calabria e Sicilia; prevalenza di cieli sereni sui restanti settori. Al pomeriggio qualche pioggia sulla Sardegna meridionale e sul Molise; tempo stabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con qualche nube in transito.

In Calabria tempo stabile nella giornata con nuvolosità irregolare al mattino su tutto il territorio, maggiori aperture nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente sereni sulle coste e sulle zone interne.

Temperature minime stabili o in calo al Centro-Sud; in aumento altrove. Massime in rialzo sui versanti Tirrenici; stabili o in diminuzione altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.