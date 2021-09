Previsioni meteo 19 settembre 2021: piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 19 settembre 2021: piogge e temporali sulle regioni del Nord e del Centro Italia, caldo estivo al Sud

E’ da diversi giorni che assistiamo sulla nostra Penisola ad un’ondata di maltempo che è stata causata dal transito di un cavo perturbato di natura atlantica. E’ esploso l’autunno ma non per tutti: condizioni meteo instabili si registrano infatti soprattutto al Nord e al Centro, mentre al meridione è ancora estate, con temperature superiori alle medie stagionali. Sarà così anche nella giornata di oggi, con possibili precipitazioni sulle aree centro-settentrionali dell’Italia e sole al Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la situazione resterà invariata, con possibilità di precipitazioni sulle regioni centro-settentrionali, specie sul versante tirrenico. A seguire i modelli differiscono: quello americano vede una rimonta anticiclonica con tempo stabile fino al prossimo weekend; l’europeo vede l’arrivo di una goccia fredda e di perturbazioni. Serviranno dunque ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Intanto per oggi, domenica 19 settembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali diffusi su tutte le regioni, più intensi e a carattere di nubifragio al Nord-Ovest. Al pomeriggio temporali e locali nubifragi in movimento verso le regioni di Nord-Est, migliora altrove. In serata tempo più stabile al Nord-Ovest con nuvolosità e schiarite, ancora piogge e locali temporali al Nord-Est. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino isolate piogge sulla Toscana, asciutto altrove con nubi sparse e ampie schiarite. Al pomeriggio piogge e acquazzoni sparsi possibili su tutti i settori, più asciutto sull’Abruzzo. In serata residue piogge specie tra Umbria e Marche, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite.

In Toscana piogge al mattino sulla costa, fenomeni estesi al pomeriggio su tutto il territorio con temporali anche intensi sui settori occidentali. Miglioramento atteso tra la sera e la notte.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari; locali piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio locale instabilità tra Campania e Basilicata; altrove non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto, eccetto qualche piovasco sulle coste della Campania.

In Calabria tempo stabile nella giornata con ampie schiarite alternate a locali addensamenti, possibili isolati fenomeni sulla Sila nel pomeriggio. Asciutto in serata su tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.