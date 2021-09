VEJA e Make My Lemonade lanciano la nuova collezione

L’inverno VEJA si tinge di colore e creatività con 3 diversi stili per gli adulti e 2 dedicati ai più piccoli declinati sulle iconiche V-10

Questa stagione VEJA si tinge del colorato e creativo mondo di Make My Lemonade dando vita a 3 diversi modelli per adulti e 2 dedicati ai più piccoli. Fondato da Lisa Gachet nel 2015, Make My Lemonade è diventato un marchio di moda inclusivo e riconoscibile. La fondatrice e designer Lisa Gachetè è nota per i suoi progetti DIY, per questo ogni collezione di Make My Lemonade è in edizione limitata.

Per questa collaborazione, i team di VEJA e Make My Lemonade hanno lavorato fianco a fianco. Le V-10 per gli adulti sono realizzate in pelle e suede. Per ogni modello, i due diversi lacci proposti sono in cotone 100% organico. Le V-10 presentano chiusure a strappo nelle proposte pensate per i più piccoli e sono realizzae in suede e pelle ChromeFree. Più leggera e morbida, è conciata con un sistema innovativo e più ecologico. Tutti i modelli presentano gomma amazzonica per le suole. VEJA x Make My Lemonade è realizzata in Brasile.